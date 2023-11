La Croce d'Oro Sampierdarena cerca personale, come candidarsi

La Croce d'Oro di Sampierdarena, con sede in via della Cella, ha pubblicato un annuncio per la ricerca di un autista soccorritore e di un operatore specializzato di centrale operativa.

Tra i requisiti richiesti ci sono il diploma di scuola media secondaria, la patente di guida B conseguita da almeno due anni e un'età compresa tra i 21 e i 36 anni. "Preferibili - spiega la Croce d'Oro - i candidati con esperienze pregresse comprovate nel settore del soccorso sanitario o equipollenti".

Per le persone che volessero candidarsi c'è tempo fino al 30 novembre 2023. Basta inviare una mail all'indirizzo personale@crocedorosampierdarena.com indicando nell'oggetto la figura professionale tra le due per la quale è stata avviata la ricerca. Viene applicato il Ccnl Anpas - categoria C livello economico 1. Impegno full time (38 ore) a tempo determinato per 12 mesi con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.