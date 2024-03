Coniglietto abbandonato, l'appello di Enpa: "Chi lo vuole adottare?"

"Cercasi mamma o papà": così si apre l'appello di Enpa Genova che ha salvato un coniglio abbandonato e ora lancia un appello sui social per trovargli una nuova famiglia.

Si tratta di un giovane esemplare maschio razza ariete, trovato abbandonato in mezzo a una strada e soccorso dal Cras di Campomorone. È descritto come perfettamente sano, morbidissimo e dolcissimo: "Come ormai sapete il Cras è un centro dedicato al recupero degli animali selvatici in difficoltà, ma di fronte a queste situazioni non possiamo rimanere insensibili, vi chiediamo dunque di aiutarci a trovare casa a questo morbidissimo e dolcissimo coniglietto".

L'animale, con un pizzico di ironia, è stato ribattezzato Pasquale: "Speriamo che questa festività in arrivo gli porti fortuna".

Gli interessati possono chiamare il Cras di Campomorone al numero 0107212178.