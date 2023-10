Cane finisce in un fiume, salvato dai vigili del fuoco

Disavventura per un cane caduto in un fiume. L'animale si è allontanato da casa e, per motivi sconosciuti, è finito nel Gromollo, rio di Sestri Levante.

I passanti lo hanno notato in difficoltà e hanno chiamato il 112: sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che si sono calati, hanno imbragato il cane e lo hanno riportato in strada per essere riconsegnato alle cure dei proprietari.