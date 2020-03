Coronavirus: 51 morti in un giorno in Liguria. Al via nuova sperimentazione

Oltre 2.300 positive al coronavirus, oltre la metà (1.180) ricoverate in ospedale, ben 331 morti: sono i numeri dell’infezione da covid-19 in Liguria aggiornati alla serata di venerdì 27 marzo. Cifre su cui pesano come macigni i 51 morti registrati soltanto tra giovedì e venerdì, persone con un’età media avanzata che dimostrano come il virus sia pericolosamente letale nella fascia degli anziani.

L’incremento dei casi positivi, tra giovedì e venerdì, è stato di 67 unità in più, un calcolo effettuato sulla base dei nuovi casi accertati con tampone, i deceduti e i guariti, che a venerdì erano 305, di cui 271 ancora positivi e dunque in isolamento e 34 invece completamente guariti dopo la negatività a due test consecutivi.

«Il numero di decessi è importante, siamo avviliti e costernati - ha detto il governatore ligure Giovanni Toti - ma i numeri della giornata forse ci danno qualche barlume di speranza sulle misure assunte e sui loro effetti: migliora infatti il rapporto tra tamponi fatti e positività. Il numero di positivi riscontrati è minore e l’infezione decresce in termini di contagio, decrescono i ricoveri e i numeri di coloro che passano in terapia intensiva sono simili a ieri».

Coronavirus, la situazione degli ospedali in Liguria

In terapia intensiva sono ricoverate, in tutta la Liguria, 157 persone, ma il sistema sanitario regionale continua la riorganizzazione per aumentare i posti: «Abbiamo avuto 10 terapie intensive libere - ha detto Toti - Abbiamo un numero di ospedalizzati molto importante, 1.180 sulla media intensità di terapia, superiore a quello che ci aspettavamo. Grande è stato e continua a essere lo sforzo delle nostre strutture ospedaliere che forniscono cure appropriate a ogni singolo caso. Questo è merito di operatori, infermieri, medici e dirigenza che lavora senza risparmiarsi».

«Abbiamo raddoppiato i posti di rianimazione e alta intensità del 100% - ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Sonia Viale - e se riusciamo a mantenere un margine di 10 letti liberi ogni giorno vuol dire che abbiamo ben operato nel raddoppiare i posti letto. Abbiamo ricevuto indicazioni dal Ministero di sospendere le attività di ricovero in elezione e noi lo abbiamo fatto. Abbiamo individuato strutture dedicate al Covid 19 nei tempi in cui la consapevolezza della pandemia non era così diffusa. In più abbiamo individuato delle aree non Covid per consentire alle persone di continuare a essere curate, in particolare per i punti nascita, e per gli oncologici. Abbiamo coinvolto strutture private come Villa Azzurra e altre realtà della sanità privata della nostra regione. Abbiamo individuato e potenziato subito il 112 e per il pronto soccorso abbiamo installato tende di pre-triage ormai conosciute da tutti; così come abbiamo chiuso alcuni punti di primo intervento e pronto soccorso, come è stato detto dal Ministero. E abbiamo curato particolarmente anche l’aspetto delle associazioni di volontariato per implementare l’utilizzo di strumenti da dedicare all’emergenza».

«Venerdì al San Martino sono passati quasi 400 pazienti, tra ricoverati per tempo breve o più lungo. Abbiamo avuto numerosi decessi, l’età media per San martino è di 79 anni - ha detto Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive - Riguarda una fascia molto alta di età della popolazione. Abbiamo anche pazienti giovani che hanno avuto bisogno di cure respiratorie, ma buona parte di loro sta andando meglio e ci auguriamo di poter loro levare le macchine. In pratica il 50% dei pazienti ricoverati oin Clinica Malattie Infettive sono andati a casa. Il nostro obiettivo è quello di portare a casa le persone per alleggerire sistema. La scorsa è stata una settimana difficile con ricoveri, oggi la situazione è più tranquilla, sia per il pronto soccorso, sia per altri reparti, segno che siamo in una fase di stabilizzazione dei ricoveri che è il dato più importante da guardare».

Farmaci coronavirus: al via sperimentazione con il Favipiravir

Bassetti ha confermato anche che oltre al Remdesivir, al San Martino verrà testato anche l'Avigan, o Favipiravir, farmaco giapponese che sta dando buoni risultati nella cura del coronavirus.

«Ringrazio l’assessore Viale per lo sblocco della situazione del farmaco Remdesivir - ha detto Bassetti- e mi auguro che dalla prossima settimana sia a disposizione del San Martino. Inoltre siamo stati selezionati a livello nazionale tra gli 8 centri che potranno sperimentare un farmaco giapponese, il Favipiravir, che sta dando alcuni risultati. Ci auguriamo di poter iniziare già lunedì prossimo»

Tamponi e test

Toti ha confermato l’intenzione di aumentare i test sierologici (quelli con prelievo di sangue, che individuano anticorpi legati al covid-19 e danno un’indicazione sulla presenza o meno del virus) effettuati sulla popolazione ligure, partendo dagli operatori sanitari e dalle categorie più a rischio, come gli ospiti delle Rsa.

«Ci auguriamo che possano essere utili per conoscere la reale estensione dell’infezione in regione, e poter così tarare anche la risposta ospedaliera», ha detto Toti.

«Il numero dei tamponi è in aumento - ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Sonia Viale - ed è destinato a crescere anche per le attese della popolazione. Dobbiamo avere le idee chiare e sapere la validità e la durata tamponi. Il test sierologico consente di intercettare chi ha bisogno di effettuare i tamponi. Partiamo con i test sul personale sanitario e sulle Rsa e li attiveremo anche su un campione di popolazione ligure come i donatori di sangue. Così non dobbiamo impiegare personale che in questo momento serve altrove».

Medicina territoriale e strutture protette

Prosegue il lavoro dei medici di medicina generale per l’individuazione e la diagnosi di casi sospetti.

«Sull’area territoriale abbiamo attivato subito i gruppi di Medicina territoriale - ha detto Viale - che hanno il compito di recarsi a casa delle persone per individuare eventuali situazioni collegate al Covid 19. L’andamento della risposta in regione è stato a macchia di leopardo, in alcune zone svolgono attività bene, nell’area metropolitana di Genova abbiamo necessità di implementare ancora. E massima è stata l’attenzione anche alle Rsa».

Nave ospedale, riempito il primo modulo: i pazienti a bordo sono 26

Sale inoltre il numero di pazienti trasferiti dagli ospedali cittadini a bordo della Gnv Spendid, la nave ospedale attraccata a Ponte Colombo nel porto di Genova.

Venerdì sono state trasferite altre 5 persone, tre liguri (una donna di 83 anni proveniente dal Galliera, una di 40 dal Villa Scassi e un uomo di 82 sempre dal Villa Scassi) e due originerei dell'Ecuador (un uomo di 29 anni e una donna di 60 anni, entrambi provenienti dal Villa Scassi).

La nave, operativa da lunedì 23 marzo, è stata consegnata dalla compagnia del gruppo Msc a Regione Liguria per ospitare persone positive al Covid-19 che debbano concludere la convalescenza dopo essere state dimesse dagli ospedali, superata la fase acuta della malattia, ma negli ultimi giorni, per alleggerire il carico degli ospedali, a bordo sono arrivate anche persone che ancora presentano sintomi, ma in buone condizioni di salute. Tutte sono assistite da personale medico, cui venerdì si è aggiunto un infettivologo proveniente dal reparto Malattie Infettive del San Martino.

Tutte le persone assistite a bordo devono continuare il percorso di ricovero sino alla avvenuta negativizzazione del tampone, momento in cui potranno essere dimesse, garantendo la sicurezza individuale e della cittadinanza.

Venerdì nel tardo pomeriggio è inoltre arrivata a Genova la nave Msc Spendida, con a bordo 4 persone in auto isolamento essendo contatti stretti di un caso già sbarcato in un altro porto.

«Sappiamo che non ci sono passeggeri ospiti - ha detto Toti - ma solo equipaggio che, per la maggior parte, potrà essere rimpatriato per la quarantena di rito nei propri paesi. Al momento solo alcuni paesi oppongono resistenza al rimpatrio dei propri cittadini, come l’India, ma noi siamo stati chiari abbiamo detto che siamo in grado di ospitare la nave con un minimo numero di persone a bordo. Nel caso in cui non venissero rimpatriati saranno ospitati dall’armatore fuori dalla regione. Le nostre strutture sono al massimo del loro impegno».

Continuano inoltre le assunzioni per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere. Dopo le 152 persone assunte la scorsa settimana, i professionisti assunti per tutte le Asl sono 247, tra questi 89 medici e 86 infermieri, ma anche tecnici di laboratori e anche 40 specializzandi e tre medici in pensione rientrati in servizio.