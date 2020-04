Coronavirus, 4604 positivi e 855 morti in Liguria

Salgono a 4604 i casi positivi di coronavirus in Liguria, con una variazione di 65 positivi (e 149 nuovi contagiati) in più rispetto a giovedì. Questi i dati del flusso ministeriale arrivati nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile.

I positivi sono 2650 in provincia di Genova, 860 in provincia di Imperia, 611 in provincia di Savona e 479 in quella della Spezia. Quattro casi in fase di verifica.

Diminuisce il numero degli ospedalizzati, 1002 (di cui 105 in terapia intensiva), 58 in meno rispetto a giovedì.

In isolamento domiciliare ci sono 2455 persone. Clinicamente guariti (cioè asintomatici positivi attualmente al domicilio) 1147 pazienti, 43 più di giovedì. Guarite con 2 test consecutivi negativi invece sono 716 persone (46 più di giovedì) dall'inizio dell'emergenza.

Il numero dei deceduti sale a 855 (38 nelle ultime 24 ore).

Al netto di morti e guariti, i nuovi contagi registrati venerdì sono 149, numero che, sottraendo i morti e i guariti della giornata, porta al 65, di fatto l'aumento dei totali positivi in regione tra giovedì e venerdì.

Coronavirus, i membri della task-force per la fase 2

Sono 27 le persone selezionate da Regione Liguria e Alisa per far parte della task force dedicata alla cosiddetta “fase 2”, quella in cui la regione verrà gradualmente riaperta dopo il lockdown per epidemia di coronavirus.

Gli esperti che compongono la task-force arrivano da diverse realtà: ci sono infettivologi, epidemiologi ed altri nomi appartenenti al mondo della Sanità (come per esempio il direttore della clinica Malattie infettive del San Martino, Matteo Bassetti, o Giancarlo Icardi, direttore del Centro interuniversitario per la ricerca sull'influenza e altre infezioni trasmissibili, che già vanno parte di altre task-force costituite per far fronte all’emergenza), e poi ci sono nomi appartenenti al mondo dell’Università, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del settore economico e delle infrastrutture.

Pazienti in terapia intensiva dimezzati, Toti: «Non abbassiamo la guardia ora»

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha mostrato un cauto ottimismo giovedì sera: «I numeri confermano un trend che vediamo da alcuni giorni. La situazione si sta alleggerendo: abbiamo sfiorato i 200 ricoverati in terapia intensiva, ora sono praticamente dimezzati. Questo è il frutto delle procedure e delle misure di distanziamento sociale che, pur faticose per l’economia e per le persone, stanno dando i loro frutti. Dobbiamo continuare a rispettarle con grande rigore: farlo è fondamentale per avere un margine consistente perché, quando inizierà la fase 2, non si verifichi un incremento straordinario di malati».

Rsa, negativo l'85% dei degenti e il 91% del personale

«Sulle Rsa - aggiunge Toti -, sappiamo che si tratta di un fronte caldo e importante, ma proprio per questo stiamo dirottando risorse su questo settore, anche se si tratta, per la maggior parte, di realtà private. Siamo già intervenuti sia dal punto di vista delle procedure sia da quello del personale. Infatti, operatori sanitari arrivati tramite la Protezione civile stanno già lavorando nelle strutture della Liguria, e altri se ne aggiungeranno domani, assieme a medici e infermieri della nostra rete sanitaria già al lavoro. Da parte nostra, infatti, avevamo chiaro fin da subito che quello delle Rsa sarebbe stato un ambito delicato e a rischio, e proprio per questo le nostre prime indicazioni in materia risalgono addirittura al 25 febbraio, ben prima di quelle governative».

«Oltre a questo - prosegue Toti - la Liguria è stata la prima regione a effettuare i test sierologici in modo così estensivo nelle Rsa, sia sugli ospiti sia sul personale. A oggi sono state testati circa 12mila tra pazienti e dipendenti sui 20mila totali. Dai campioni analizzati fino ad ora l’85% dei degenti e il 91% del personale è Covid negativo. Sono invece 10mila i test sierologici sugli operatori sanitari della Liguria: circa il 96% è risultato negativo, a conferma di come non esista alcuna infezione nosocomiale di rilievo, un fatto che, assieme all’enorme sforzo riorganizzativo della nostra sanità, ha permesso - conclude Toti – che nessuno sia mai stato privato delle cure più appropriate di cui avesse bisogno. Questo è il nostro più grande orgoglio».

Assunti 68 professionisti

Prosegue intanto il piano di assunzioni straordinarie di personale sanitario per fronteggiare l’emergenza coronavirus: a oggi sono stati assunti ulteriori 68 professionisti per un totale di 556 unità, di cui 194 medici e 164 infermieri ma anche operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio e altre figure indispensabili per complessive 198 unità per coprire il crescente fabbisogno. Fra gli assunti, anche 67 specializzandi e 9 tra medici e infermieri in pensione e rientrati in servizio.

«Le assunzioni - spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale - proseguiranno per tutta la durata dell’emergenza. Le misure di isolamento e distanziamento sociale stanno iniziando a dare i propri frutti ma non dobbiamo abbassare la guardia. Grazie allo sforzo straordinario di tutto il sistema e dei professionisti che vi lavorano, abbiamo garantito cure appropriate a tutti i liguri che ne avessero bisogno”.

In particolare, delle 556 assunzioni complessive, 49 sono destinate alla Asl1 (di cui 9 medici e 17 infermieri), 109 alla Asl2 (tra cui 16 medici e 32 infermieri), 81 alla Asl3 (tra cui 67 medici e 5 infermieri), 18 alla Asl4 (tra cui 1 medico e 6 infermieri), 40 alla Asl5 (tra cui 13 medici e 21 infermieri), 27 all’ospedale Galliera (fra cui 3 medici e 9 infermieri), 31 all’Istituto Gaslini (fra cui 6 medici e 18 infermieri), 161 all’Ospedale Policlinico San Martino (fra cui 66 medici e 52 infermieri), 28 all’Evangelico di Voltri (4 medici e 4 infermieri).

Dodici assunzioni anche in Alisa. Diversi i contratti applicati, tra cui incarichi individuali a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di somministrazione di lavoro (interinale). Come ogni venerdì, è stato inviato a Roma il report aggiornato delle assunzioni.

Sanità, assessore Viale: «Entro aprile torna l'offerta sanitaria ordinaria»

Entro fine aprile il sistema sanitario ligure darà "i primi segnali tangibili e concreti della ripresa dell'offerta sanitaria ordinaria" sconvolta dall'epidemia di cornavirus ragionando "in termini di sistema-di unico ospedale". È l'obiettivo indicato dall'assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale stasera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. «Dobbiamo iniziare a riprendere l'offerta sanitaria - sottolinea Viale - ragionare in termini di sistema, di un unico grande ospedale. Entro fine mese riprenderemo le consuete attività».

«Sulle Rsa - aggiunge Viale - è necessaria una precisazione: a metà marzo avevamo caldeggiato le dimissioni protette dagli ospedali, ma a casa, non nelle case di riposo, creando proprio un percorso mirato a proteggere gli anziani nel modo migliore, anche mediante rigorose verifiche delle condizioni di salute degli ospiti prima dell’accoglienza».

«Anche in questa fase - conclude Viale - non abbiamo mai perso di vista le persone affette da criticità diverse dal Covid, soprattutto per quanto riguarda le malattie rare: per questo è stato istituito un modello di accesso per le emergenze sanitarie che tiene conto delle criticità di chi è affetto da queste patologie, che comprende una scheda riassuntiva che includa lo stato di evoluzione della malattia e agevoli così il lavoro dei medici».

Mascherine, distribuzione completata entro il 27 aprile

Per quello che riguarda le mascherine la distribuzione è cominciata e dovrebbe terminare lunedì 27 aprile 2020. L'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha spiegato: «Nelle ultime 24 ore abbiamo consegnato 27.900 mascherine chirurgiche alle prefetture, 20.100 alle Province e oggi è stato firmato il via libera per una ulteriore distribuzione di 190mila ai Comuni per chi si occupa dei servizi essenziali. Per quanto riguarda la distribuzione alla popolazione abbiamo raggiunto il 100% delle consegne negli oltre 130 comuni sotto i 2mila abitanti dove l’operazione è stata curata dai sindaci e dai volontari della protezione civile, con oltre 170mila mascherine consegnate. Per quanto riguarda invece il piano messo in campo con Poste italiane, stiamo procedendo al ritmo di circa 100mila al giorno, siamo a circa il 38 % del totale e termineremo il 27 aprile. Quando verrà completata la distribuzione avremo messo in campo oltre 3 milioni di mascherine chirurgiche ai cittadini, più di 4 milioni se si considera quelle destinate alle attività produttive. L’ultimo milione di mascherine gratuite dedicate alla cittadinanza, che verrà distribuito non prima del 28 aprile, servirà anche per ripianare eventuali disparità che possono accadere in questa prima fase di distribuzione capillare su tutto il territorio della Liguria».

Bucci: «Diminuire spostamenti non necessari»

«Ieri la circolazione è stata dell'1% superiore rispetto a martedì», ha spiegato il sindaco Bucci durante la consueta conferenza in Regione. «Sono iniziate nel frattempo altre attività lavorative quindi era in parte immaginabile. Dobbiamo comunque diminuire gli spostamenti non necessari per limitare al massimo spostamenti e uscite di casa».

I controlli della Polizia Locale

Giovedì 16 aprile la Polizia Locale ha effettuato 1221 controlli a persone in base al decreto dell'undici marzo elevando 61 sanzioni. Le attività e esercizi commerciali controllati sono stati 148, nessuna multa in questo caso.

Buoni spesa: altri 5mila in arrivo

«Ci sono state ulteriori donazioni e ringrazio tutti quelli che lo hanno fatto - ha spiegato Marco Bucci - Il Comune ha deciso di mettere altri 150mila euro e fra oggi e domani ordineremo 500mila euro di buoni, quindi ne avremo per 5mila persone, avvicinandoci sempre più al target di soddisfare tutte le 18500 richieste».

La Procura apre un'indagine per epidemia colposa

Giovedì nel tardo pomeriggio si è appreso che la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per epidemia colposa. Sarebbe stato individuato uno scostamento tra i dati dell'epidemia in sé e i dati dei morti e contagiati in questo mese e mezzo.

