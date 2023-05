VIDEO | Trecento ragazzi delle scuole ripuliscono la spiaggia di Voltri: "Così diventano cittadini del domani"

Guanti e sacchetti, magliette colorate a seconda della classe e tanta voglia di darsi da fare, senza mai dimenticare il sorriso: sono i trecento ragazzi dell'Istituto comprensivo Voltri 1 che venerdì mattina hanno dato vita a una sessione straordinaria di pulizia della spiaggia di Voltri. Nei sacchi gialli sono finiti soprattutto tanti mozziconi, plastica e scontrini raccolti dai ragazzi sul litorale, tra gli scogli e sulle scalinate.

Non solo pulizia perché gli alunni - suddivisi in gruppi e a turno - hanno anche partecipato a lezioni e laboratori tenuti sul posto da esperti che hanno spiegato come tutelare e rispettare l'ambiente: dunque una giornata "green" a 360 gradi che si è svolta anche grazie al contributo di diverse realtà del territorio.

"L'istituto comprensivo già nell'anno scolastico 2018-2019 - commenta la dirigente scolastica Caterina Bruzzone - aveva organizzato un'iniziativa di questo genere, poi il covid ha bloccato tutto. Quest'anno abbiamo deciso di riattivare l'iniziativa perché il territorio è casa nostra ed è importante diventarne consapevole. Tutti gli alunni della scuola Ansaldo, alcuni di Mele, alcuni delle classi quinte della primaria, sono stati impegnati in questa attività che alterna pulizia della spiaggia e laboratori didattici legati all'ambiente marino".

Alla fine, rinfresco per tutti a cura delle attività del territorio: "Non posso non ringraziare chi ha contribuito in maniera decisiva all'organizzazione - continua Bruzzone - tra cui i docenti e in particolare la professoressa Moroni, anima dell'iniziativa, i collaboratori scolastici dell'Ansaldo che sono qui, poi il Civ con gli esercenti del territorio e le realtà educative che hanno collaborato per i laboratori, per la precisione Ocean Race, Porto dei Piccoli, Acquario di Genova, l'Infn dell'Università di Genova, Menkab, l'associazione pescatori Sant'Erasmo e Amici del Mare che hanno messo a disposizione il materiale, il comitato di via Cravasco e tutti i volontari che da stamattina alle 7 montano gazebo, allestiscono tavoli e preparano la musica. Ringrazio anche il Municipio che ha dato il patrocinio all'iniziativa, la presidente del consiglio d'istituto Sonia De Luca e l'Ufficio scolastico regionale per il consueto supporto".

Sul posto anche Lorella Fontana, vicepresidente del Municipio Ponente con delega alla Scuola: "Abbiamo subito patrocinato questo progetto di educazione civica e ambientale. Se i ragazzi imparano a conoscere e ad amare il proprio territorio, il passo successivo sarà rispettarlo. È bello vedere giovani impegnati in questo modo. Ieri ho partecipato a un evento sulla Costituzione al Teatro del Ponente e ho visto ragazzi molto attenti, oggi ne vediamo altri che cercano di rendere migliore il proprio territorio: sono il nostro futuro e abbiamo il dovere di insegnare loro che per condurre il Paese dovranno essere responsabili, saggi, educati e rispettosi. Come Municipio ringrazio la preside Caterina Bruzzone e le attività commerciali che hanno supportato l'iniziativa e che rendono il territorio prezioso e bello anche a livello turistico".