VIDEO | Corsi e tour gratuiti, attrezzature nei parchi: al via il progetto "Outdoor ergo sum"

Corsi e tour gratuiti, attrezzatura sportiva nei parchi, iniziative per le scuole e per tutte le fasce di età, dai più piccoli agli over 60: prende così il via il progetto "Outoor ergo sum" a Cogoleto, mirato a consolidare l'approccio natura-salute-benessere. L'obiettivo è far uscire di casa le persone dopo gli anni della pandemia con una serie di iniziative che possano coniugare la cura del territorio e lo sport, e l'occasione è arrivata proprio nell'anno in cui Cogoleto festeggia i suoi mille anni di storia.

Gli obiettivi: sport sì, ma attento all'ambiente

Il programma è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo (nell’ambito del bando “Sportivi per Natura”) e il co-finanziamento del Comune di Cogoleto che è anche parte attiva nella progettazione condivisa ed istituzionalizzazione del progetto. I partner sono la cooperativa Dafne (capofila), il Comune come co-finanziatore, l'ente Parco Regionale del Beigua, l'associazione sportiva Cogoleto Outdoor, Street is Culture Asd e Unopuntotre Asd.

Tutto ruota intorno alla pratica sportiva en plein air, dal mare alla montagna, senza tralasciare l'aspetto della sensibilizzazione ambientale: insomma sport sì, ma consapevole, rispettoso e attivo nella salvaguardia del territorio. I servizi che il progetto offre a residenti e turisti di tutte le età saranno totalmente gratuiti per due anni e si struttureranno come veri e propri corsi attorno all'acquisto, da parte del Comune di Cogoleto, di infrastrutture per il training all'aria aperta: postazioni di ginnastica dolce open air e una pump track modulare per l'allenamento in mountain bike. Alla fine, verranno creati un Tavolo di Indirizzo e una Carta dei Servizi Natura-Salute-Benessere comunali.

Le attività

Sono già partite le prime attività con le scuole, coinvolte nell’apprendimento delle buone pratiche legate alla salute e al rispetto dell’ambiente attraverso uscite didattiche con le guide Parco del Beigua. Il 6 marzo, inoltre, ha preso il via, sempre a cura del Parco del Beigua, il ciclo di incontri e uscite dal titolo “Storie di Piante”, rivolto principalmente ai cittadini over 60.

A breve si entrerà, invece, nel vivo delle attività sportive con corsi e tour gratuiti. Dal 19 marzo Cogoleto Outdoor avvierà i trail-tour di mountain bike e, a seguire, Street is Culture offrirà corsi di Bmx dal 22 marzo e di breakdance dal 23 marzo, presso i giardini della Tubi Ghisa per un vero e proprio intervento di Rigenerazione Urbana. Dal 27 marzo sarà la volta del Parco del Beigua che, in collaborazione con Unopuntotre Asd, darà il via a visite ed escursioni alla scoperta del territorio di Cogoleto.

Ma poi ci sarà spazio anche per l'allestimento di attrezzature in parchi pubblici comunali: una pump-track per il ciclismo, skateboard, rollerblade e installazioni per la ginnastica dolce, iniziative di avviamento all'escursionismo in mountain bike, due gare di cui una di trail running chiamata CogoWildTrail, un corso di pulizia e manutenzione dei sentieri, di discipline 'street', uscite didattiche, iniziative di educazione ambientale e di promozione delle attività fisiche outdoor rivolte ai meno giovani.

Tutte le informazioni per partecipare gratuitamente si trovano sul sito Outdoor Ergo Sum.

"I cittadini diventeranno ambasciatori di un nuovo modo di vivere, attivo e sostenibile"

"Metteremo al centro del processo di rigenerazione della zona, primi fra tutti i destinatari, i cittadini residenti, affinché essi stessi, un domani, diventino ambasciatori di un nuovo modo di vivere e divulgatori della filosofia ambientale e sportiva - dice Marilù Cavallero, presidente cooperativa Dafne, alla presentazione del progetto che si è svolta questa mattina -. Il partenariato del progetto, rappresenta un modello virtuoso volto a favorire logiche di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato volta a finanziare e a gestire servizi o infrastrutture di interesse collettivo".

"Cogoleto - dichiara il sindaco Paolo Bruzzone - ha deciso di puntare su sport e famiglie per promuovere il territorio, investendo molto su aree gioco, aree fitness, impianti sportivi, riscoperta dei sentieri, salvaguardia del litorale, area cani e, a breve, anche area picnic. Vogliamo che chi abita a Cogoleto o trascorre qualche giorno nella nostra cittadina possa vivere un’esperienza all’insegna del benessere. Stiamo tracciando un percorso che crediamo debba vedere protagonisti gli operatori del settore turistico e il tessuto commerciale per una ricaduta economica importante come avvenuto in altre realtà".

Concludono Stefano Damonte, vicesindaco e assessore al Turismo, e Alberto Corradi, assessore allo Sport: "Volevamo individuare nuove opportunità e proposte turistico-sportive capaci di intercettare la tendenza alla riscoperta delle bellezze del nostro territorio e il contatto con la natura. Il progetto ben riesce infatti a coniugare l'attività sportiva con quella turistica, integrandola perfettamente con la particolarità del territorio ligure e, soprattutto, con quello di Cogoleto, che unisce il mare e la montagna, regalando uno dei tratti più belli e suggestivi di tutta l'Alta Via dei Monti liguri. Vogliamo creare una rete turistica sul territorio che possa dare beneficio agli operatori economici. Siamo felici del coinvolgimento delle associazioni sportive di questo paese, un Comune dalla forte tradizione sportiva".