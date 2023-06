VIDEO | La nuova via Porro: terrazze, orti condominiali, pedonalizzazioni

Terrazze, orti condominiali, pedonalizzazioni e non solo: così sarebbe la nuova via Porro secondo la visione dell'Università.

Studenti e docenti hanno lavorato per trasformare l’area di via Porro - diventata tristemente famosa dopo il crollo del ponte Morandi - da passaggio secondario a vero e proprio quartiere urbano in cui si avvicendano attività diversificate e, con esse, nuovi abitanti altrettanto differenziati per fasce: i già residenti, i nuovi ingressi con particolare attenzione per i giovani nuclei famigliari e gli studenti. È questo l’obiettivo degli “Studi per una valorizzazione socio-urbana di via Porro”, realizzati dal Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova con il coordinamento di Spim, la società che sta realizzando l’efficientamento e il recupero degli immobili, e la regia del Comune di Genova.

Giovedì mattina i progetti sono stati illustrati a Palazzo Tursi alla presenza del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, dell’amministratore delegato di Spim Stefano Franciolini e della professoressa del dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova Maria Elisabetta Ruggiero che, insieme a Ruggero Torti, ha collaborato con il gruppo di lavoro condotto da Maria Linda Falcidieno.

