VIDEO | Il corteo di protesta dei ristoratori in centro a Genova

Striscioni, cartelli, cori e fischietti: così i ristoratori sono scesi in piazza per protestare contro il passaggio in zona arancione della Liguria, annunciato venerdì pomeriggio, a meno di 48 ore dal giorno di San Valentino che avrebbe dovuto rappresentare una piccola ripresa. Tanti, infatti, i clienti che avevano prenotato per il pranzo di domenica: ma, venerdì, l'annuncio del passaggio in zona arancione ha costretto i ristoranti a tirare nuovamente giù le serrande proprio a partire dal 14 febbraio.

Per i ristoratori liguri - che hanno mandato i loro video - è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: i manifestanti hanno prima "occupato" la rotonda di piazza Corvetto e parte di via Roma, poi dalla Prefettura si sono spostati a via XII Ottobre, piazza De Ferrari e la sede della Regione, poi la Sopraelevata, infine la Foce.

