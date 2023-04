VIDEO | Edili nuovamente in piazza, le storie: "Non sappiamo per quanto riusciremo a resistere"

Edili nuovamente in piazza con tre cortei nella mattinata di mercoledì 5 aprile per protestare contro lo stop al superbonus: uno partito da Sestri Ponente, uno da lungomare Canepa, uno da corso Europa. La riunione delle manifestazioni, poi, all’altezza dell’Aci alla Foce per poi dirigersi verso piazza Corvetto. Qui l'articolo, le foto e la diretta.

Le storie di chi è sceso in piazza sono diverse, ma la preoccupazione è una sola: "Non sappiamo per quanto ancora riusciremo a resistere".

"Non abbiamo più soldi, gli operai vogliono gli stipendi, i fornitori vogliono essere pagati e il lavoro non va avanti": a fotografare la situazione in poche parole è Emiliano Pasku, operaio edile. "La situazione è molto crtiica - racconta a GenovaToday - la richiesta è che si possano sbloccare i crediti, altrimenti qua si rischia tutti il fallimento. C'era lavoro, ma adesso non ci sono più soldi e non stanno arrivando risposte dal governo: la mattina ci svegliamo e non sappiamo dove andremo a lavorare, a volte cambiamo location perché abbiamo cantieri fermi, che non ci vengono pagati. Anche i condomini hanno problemi, avere i ponteggi fermi davanti a casa non è bello. Ai cittadini chiediamo scusa perché ci rendiamo conto del disagio, ma non sappiamo come altro fare per far sentire la nostra voce". "Abbiamo una ditta attiva da 30 anni - racconta un'imprenditrice anche lei sul suo mezzo, a protestare - e diversi cantieri che ora sono fermi. Speriamo che qualcosa si muova per non dover chiudere dopo decenni".

A Genova sono arrivati anche operai e imprenditori da altre città: "Sono venuto da Torino - spiega un lavoratore - per dare man forte ai colleghi del capoluogo ligure, si è creato un gruppo che si sta allargando a livello nazionale. Lo Stato ci sta prendendo in giro, anziché aiutare le imprese che sostengono il lavoro non sta facendo nulla".

Bisognerà anche vedere, come spiega un altro lavoratore ancora, cosa accadrà dopo: "Nessun condominio vorrà più rifarsi un poggiolo, staranno tutti alla finestra ad aspettare che lo Stato rimetta mano al portafogli".