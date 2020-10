VIDEO | Notte di passione al Galliera, ambulanze in coda per ore

Un'altra notte difficile per i pronto soccorsi cittadini a causa del coronavirus: tra giovedì e mercoledì numerose ambulanze - almeno dieci - sono rimaste ferme in coda per ore nello spiazzo antistante il Galliera in attesa di affidare i pazienti alle cure dei medici, alle prese con tantissimi casi.

La testimonianza arriva da un giovane volontario di pubblica assistenza, che ha lanciato un appello: «Ora ci sono circa 9 ambulanze ferme, alcune anche da ore - ha spiegato nella notte - Spero si possa rendere l'idea di che caos c'è negli ospedali genovesi».

Una situazione critica, come conferma un'altra volontaria anche lei rimasta bloccata in coda fuori dal Galliera: «Così non si può andare avanti - spiega - senza bere né mangiare né andare in bagno».