VIDEO | Genoa promosso in Serie A, l'entusiasmo dei tifosi

Il Genoa torna in Serie A dopo solo una stagione di purgatorio. In un Ferraris tutto esaurito scatta la festa per la cavalcata del Grifone conclusa oggi con il 2-1 sull'Ascoli e il contemporaneo pareggio del Bari a Modena. La squadra di Gilardino completa il percorso grazie ai gol di Bani e Badelj.

È una promozione più che meritata per il Grifone che dopo l'avvio difficile griffato Blessin ha scelto Alberto Gilardino, alla prima esperienza su una panchina così importante. È stata la svolta, l'ex campione del mondo ha portato concretezza e solidità ad un Genoa a cui di sicuro la qualità non mancava nemmeno a inizio anno. Il resto lo hanno fatto i giocatori mettendo a disposizione le loro carte, chi esperienza e qualità (Badelj, Strootman, Criscito, Coda), chi la classe innata (Gudmundsson su tutti), chi abnegazione e concentrazione (tutta la difesa). La ricetta perfetta ha così preso vita e nessuno è più riuscito a fermare il Genoa.