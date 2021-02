VIDEO | Plasma iperimmune, Bassetti tronca la conversazione con Le Iene

I più recenti studi sul plasma iperimmune, che potete consultare cliccando i link qui sotto, mostrano come in determinate condizioni può essere un'arma importante per lottare contro il coronavirus. Eppure il silenzio delle istituzioni e i dubbi degli esperti continuano, mentre arriva il via libera agli anticorpi monoclonali che però non sembrano così promettenti. Ce ne parla Alessandro Politi. Dal minuto 7.30 l'intervento dell'infettivologo genovese.

Cliccando qui e qui potete consultare i più recenti studi sul plasma iperimmune di cui vi abbiamo parlato nel servizio. Vi segnaliamo inoltre quest’altro studio, condotto su 20mila persone, circa la sicurezza del plasma iperimmune.