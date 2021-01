Spezia-Sampdoria, probabili formazioni: Keita Balde con Quagliarella in un derby ligure inedito

Lunedì 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Picco si gioca Spezia-Sampdoria, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A e primo derby ligure in gara ufficiale tra blucerchiati e aquilotti che, nella Storia, si sono affrontate solo in gare amichevoli. Blucerchiati che arrivano dalla bella vittoria 2-1 contro l'Inter che ha permesso di allungare sulla zona rossa; successo vitale dopo tre sconfitte anche per lo Spezia che ha sbancato Napoli 2-1 uscendo dalla zona retrocessione.

QUI SPEZIA. Rientro dalla squalifica per l'ex Chabot in difesa e per Estevez a centrocampo, in mediana ancora out invece Matteo Ricci contagiato dal covid, stesso discorso in difesa per Bastoni. Dopo un lungo stop sono invece sulla via del recupero il portiere Zoet e Galabinov in attacco, ma entrambi non saranno titolari, potrebbero andare in panchina.

QUI SAMPDORIA. Out i soliti Gabbiadini e Ferrari, per il resto Ranieri ha ampia possibilità di scelta. A guidare l'attacco dovrebbe tornare Quagliarella, con il supporto di Keita Balde (in vantaggio su Verre) e i soliti ballottaggi sugli esterni: Candreva, Jankto e Damsgaard si giocano le due maglie disponibili. In difesa insieme a Yoshida uno tra Tonelli e Colley, in vantaggio l'italiano.

Probabili formazioni Spezia-Sampdoria 11 gennaio

Spezia (4-3-3): Provedel; Marchizza, Chabot, Terzi, Ferrer; Estevez, Agoume, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi. All. Italiano.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Candreva; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Calcio d'inizio: lunedì 11 gennaio 2021, ore 20.45.

Diretta TV: Sky, Sky Go e Now TV.