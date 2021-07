Sampdoria, Faggiano nuovo direttore sportivo

Daniele Faggiano si è legato alla Sampdoria in qualità di direttore sportivo fino al 30 giugno 2023. Nel contempo il club comunica che Carlo Osti, già direttore sportivo blucerchiato dal dicembre 2012, assume la carica di responsabile delle aree tecniche fino allo stesso 30 giugno 2023.

Nel frattempo è stato svelato anche lo sponsor principale dei blucerchiati per tutta la stagione sportiva 2021/22. Dopo una prima esperienza come second jersey sponsor nelle ultime giornate del campionato 2020/21, Banca Ifis diventa lo sponsor principale del club blucerchiato. L'istituto accompagnerà la squadra nelle partite del prossimo campionato e della Coppa Italia e sarà al fianco della Sampdoria Women, la prima squadra femminile al suo esordio in Serie A.

Per quanto riguarda il campo, dopo la vittoria per 2-0 sul Piacenza con doppietta di Quagliarella, è stata annullata l'amichevole con lo Spezia in programma venerdì 30 luglio a Cles (Trento). Fissato un altro test: sabato 7 agosto gli uomini di D'Aversa affronteranno l'Hellas Verona allo stadio Fortunati di Pavia (calcio d'inizio alle ore 19) nell'ultimo gara estiva prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia con la vincente di Padova-Alessandria.