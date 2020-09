Sampdoria: Bonazzoli rinnova e Caprari saluta, sabato l'Alessandria

Inizia a muoversi il mercato della Sampdoria in vista della prossima stagione. Dopo il rinnovo fino al 30 giugno 2025 di Federico Bonazzoli, l'attaccante classe 1997 con 27 presenze e 6 reti con la maglia blucerchiata, la società ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione al Benevento Calcio Gianluca Caprari.

Nel frattempo la squadra prosegue la preparazione al Mugnaini di Bogliasco agli ordini di Claudio Ranieri. Sabato 5 settembre sessione mattutina per il gruppo, che sarà seguita dalla prima amichevole pre-campionato con l'Alessandria, formazione che parteciperà al campionato di Serie C (calcio d'inizio ore 21, stadio Moccagatta).

Mille i biglietti disponibili online su vivaticket.it per assistere alla partita, di cui 438 in Gradinata Nord, 326 nel Settore Rettilineo, 107 in Tribuna Laterale e 129 in Gradinata Sud (Settore Ospiti). I prezzi previsti: 12 euro per Gradinata Nord e Sud, 15 euro per il Settore “Rettilineo”, 20 euro per la Tribuna Laterale. Le biglietterie resteranno chiuse il giorno della partita.

Bisognerà recarsi allo stadio con un documento d'identità valido, che verrà videoripreso dai funzionari di olizia di Stato e che all'ingresso verrà rilevata la temperatura a tutti gli spettatori, i quali dovranno osservare l'obbligo di stare seduti al posto indicato sul titolo d'ingresso, distanziati di un metro dallo spettatore vicino, tenendo la mascherina per tutta la durata dell'incontro. I trasgressori verranno allontanati dallo stadio e sanzionati come da normative vigenti.

Gli appartenenti allo stesso nucleo familiare non potranno occupare posti vicini ma quelli indicati sul biglietto. Sempre nel rispetto delle norme anti coronavirus non sarà possibile far accedere i bambini senza biglietto ma potranno accedere soltanto con un titolo valido. L'apertura dei cancelli dello stadio è prevista alle ore 19.