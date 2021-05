Sampdoria: una targa per celebrare la nascita del club, a 30 anni dallo scudetto

Mercoledì 19 maggio, in occasione del trentesimo anniversario dello storico scudetto conquistato dalla Sampdoria, i Gruppi della Sud e la Federclubs si sono dati appuntamento alle ore 19 in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena per apporre una targa nei pressi del Bar Roma, luogo simbolo del dibattito che portò alla fusione di Sampierdarenese e Andrea Doria e alla nascita della Sampdoria. «Era d'estate alla fine di una guerra, all'inizio di una speranza. Qui sono nati i sogni, le idee, i tempi, le vite e le storie di chi si è incamminato sulla strada di un amore, il nostro amore: U.C. Sampdoria 1946»

«Il Bar Roma in piaza Vittorio Veneto - si legge nel volantino firmato dai gruppi della Sud e dalla Federclubs - è da sempre luogo simbolo per la nostra tifoseria ed è stata la sede in cui si svolsero delle animate riunioni che portarono alla nascita della nostra amata Sampdoria, poi sancita ufficialmente il 12 agosto 1946 nello studio del notaio Bruzzone in galleria Mazzini. Dopo un lungo iter autorizzativo sono arrivati i permessi per l'apposizione di una targa commemorativa in ricordo di questo momento storico importantissimo».

Il 19 maggio 2021 si celebra il trentennale del 3-0 al Lecce con goal di Vialli, Mannini e Cerezo che regalò la matematica certezza del tricolore ai blucerchiati.