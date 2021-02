Genoa-Verona, probabili formazioni: Ballardini sfida l'ex Juric per il salto di qualità

Calcio d'inizio allo stadio Luigi Ferraris sabato 20 febbraio alle ore 18: in dubbio Criscito, Shomurodov in vantaggio su Pandev in attacco per fare coppia con Destro

Sfida per il salto di qualità per il Genoa che si è allontanato definitivamente dalla zona retrocessione e ha raggiunto l'undicesimo posto in classifica, la parte sinistra della graduatoria non è così lontana con la Sampdoria distante 5 punti e gli scaligeri a 8 lunghezze. I ragazzi di Ballardini cercheranno di allungare la serie positiva iniziata il 9 gennaio con la vittoria contro il Bologna (quattro vittorie e due pareggi) contro la formazione guidata dall'ex Juric. Calcio d'inizio per Genoa-Verona sabato 20 febbraio alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris, come sempre a porte chiuse.

QUI GENOA. Criscito ha ripreso ad allenarsi in gruppo giovedì, ma rimane in dubbio per il match contro il Verona e se non dovesse farcela sarebbe pronto Goldaniga reduce da una buona prova contro il Torino. A centrocampo rientra Badelj mentre in attacco Shomurodov potrebbe riprendersi la maglia da titolare nel tandem con Destro facendo accomodare in panchina Pandev.

QUI VERONA. Assenze pesanti nel Verona con la squalifica di Dimarco e gli infortuni di Kalinic, Ceccherini, Colley e Dawidowicz. Vicino al recupero invece l'ex Favilli che potrebbe però andare in panchina (Lasagna a guidare l'attacco) e rientro dalla squalifica per Faraoni e Zaccagni. Tra gli altri ex della gara dovrebbe essere titolare Lazovic mentre Veloso si gioca una maglia con Ilic, ma il serbo sembra in vantaggio.

Probabili formazioni Genoa-Verona 20 febbraio 2021

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello, Zappacosta; Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric.

Arbitro: Marchetti di Ostia.

Calcio d'inizio: sabato 20 febbraio, ore 18:00.

Dove vederla: Sky, Sky Go e Now Tv.