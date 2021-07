Covid, salta Psg-Genoa: annullata l'amichevole in Francia

La nota della società: "Una decisione presa con rammarico ma resasi necessaria in considerazione dei nuovi rischi evidenziati in questi giorni dalle autorità competenti"

Non si giocherà sabato 24 luglio l'amichevole di lusso tra Genoa e Psg che era stata programmata alle ore 19 allo 'Stade Omnisport de la Source' di Orléans.

Attraverso una nota ufficiale la società rossoblù ha comunicato che non si recherà in Francia.

"Una decisione presa con rammarico - spiega il Genoa - , ma resasi necessaria in considerazione dei nuovi rischi evidenziati in questi giorni dalle autorità competenti in tema di covid. Rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia".