Crotone-Genoa, probabili formazioni: gara chiave per blindare la classifica, pochi dubbi per Ballardini

Crotone-Genoa apre il girone di ritorno del Genoa ed è un'occasione ghiotta per allungare in maniera definitiva sulla zona rossa dopo i 7 punti conquistati nelle ultime tre gare e il +4 sul terzultimo posto. Perin e compagni saranno di scena allo Scida contro il fanalino di coda (-6 dal Grifone). I calabresi due settimane fa hanno battuto un colpo superando 4-1 il Benevento, poi hanno perso 2-1 a Firenze collezionando la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare.

QUI CROTONE. In forte dubbio Messias sul fronte offensivo, se non dovesse farcela è pronto il nuovo acquisto Di Carmine (ex Verona) per fare coppia con Simy visto che anche Riviere non è al meglio. A centrocampo Benali favorito su Pedro Enrique, in difesa Magallan su Luperto considerando che l'ex Napoli non è al meglio.

QUI GENOA. Ballardini non dovrebbe stupire, conferma per il solito 3-5-2 con Destro e Shomurodov terminali offensivi, Strootman faro del centrocampo e Zappacosta-Czyborra sulle due fasce. Sulla via del recupero Pellegrini e Zapata, entrambi comunque andrebbero in panchina se disponibili.

Probabili formazioni Crotone-Genoa 31 gennaio

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Pereira, Benali, Zanellato, Vulic, Reca; Di Carmine, Simy. All. Stroppa.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro. Shomurodov. All. Ballardini.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Dove vederla: Sky, Now Tv e Sky Go

Calcio d'inizio: domenica 31 gennaio, ore 15.