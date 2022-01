Una ligure agli europei di powerlifting, convocata Sonia Parlanti

L'atleta chiavarese Sonia Parlanti è stata convocata con la nazionale italiana del powerlifting agli europei master che si terranno a marzo 2022 in Lituania.

"Sono felice - commenta - che dopo 10 anni di powerlifting e 5 anni di carriera agonistica, riesco a raggiungere un traguardo così ambito da tutti gli atleti che praticano il mio sport. È un onore e privilegio portare la maglia della nazionale italiana del powerlifting e fare parte di un contesto sportivo così di élite, ringrazio la federazione Italiana per avermi dato questa possibilità, ora testa bassa e allenamenti per onorare la nostra maglia".

Cos'è il powerlifting?

Il powerlifting è una disciplina sportiva competitiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. Il termine di origine inglese tradotto in italiano equivale ad "alzata di potenza", anche se per gli atleti è fondamentale sviluppare la forza massimale.

Chi è Sonia Parlanti?

Sonia Parlanti, istruttrice e atleta nazionale di powerlifting agonistico, è attualmente tesserata per la heartofsteelpowerlifting di Roma istruita dall’allenatore Simone Sanasi. Vanta un curriculum ricchissimo, sia come istruttore che come atleta; dal 2020 è al commento sportivo e tecnico, ai campionati italiani di Powerlifting in Fipl (federazione Italiana Powerlifting). Campionessa italiana di powerlifting nella federazione preposta e riconosciuta Fipl, per tutte e tre le specialità negli anni 2016, 2017, 2018, 2019.