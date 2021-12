Il Covid blocca ancora la Pro Recco, rinviata la sfida con Salerno

Doveva essere un weekend di spettacolo puro allla piscina Punta Sant'Anna, la Pro Recco avrebbe dovuto scendere in campo due volte in due giorni tra sabato e domenica contro Salerno e Anzio. Due gare ampiamente alla portata per i primi in classifica che in questa stagione in Italia e in Europa hanno fino ad oggi vinto tutte le gare..

Pro Recco-Salerno rinviata

Invece la partita, quella di sabato alle 13,45 non si giocherà. La società ligure ha emesso una nota ufficilae in cui spiega che: "La partita tra Pro Recco e Salerno è stata rinviata: nella squadra campana sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid 19. Per questo motivo la sfida in programma domani, e valida per la undicesima giornata di campionato, si giocherà in un'altra data.

È confermato al momento il match di domenica contro l'Anzio, alle 15 a Punta Sant'Anna: l'anticipo della dodicesima giornata di serie A1 sarà arbitrato da Romolini e Rovida".

La speranza è che almeno domenica i recchelini possano davvero scendere in vasca, visto che già sabato scorso non hanno giocato. In programma c'era la supersfida contro Brescia rinviata perché a pochi minuti dal match alcuni elementi della formazione lombarda sono risultati positivi al COVID-19.