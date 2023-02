Coppa Italia: Pro Recco in semifinale, Quinto eliminato

Prima giornata della Fina Eight di Coppa di pallanuoto, la Pro Recco batte facile il Telimar e vola in semifinale, fuori dai giochi il Quinto

Dopo i quarti di finale disputati oggi, domani si replica alle Piscine di Albaro con le semifinali Pro Recco-Savona e Brescia-Ortigia, domenica nell'impianto genovese andrà in scena la finale che assegnerà la Coppa Italia.

Pro Recco in scioltezza sul Telimar

Avanzano in scioltezza anche i campioni d'Italia, d'Europa e detentori del titolo da nove edizioni consecutive della Pro Recco che batte 18-5 una Telimar che paga le assenza di Giorgetti ed Hooper. Tutto facile per i ragazzi di Sandro Sukno, che nell'ultima stagione ha fatto poker conquistando anche la Supercoppa europea, avanti 8-3 all'inversione di campo e 14-4 dopo tre tempi; a segno nove giocatori di movimento con quaterna di Younger e triplette di Echenique e Zalanki.

Quinto eliminato dal Savona

La Pro Recco affronterà in semifinale la Rari Nantes Savona per un altro derby ligure che si preannuncia tutto da vivere. Savona batte il Quinto 11-4 dopo una gara equilibrata per quindici minuti e poi decisa dalla maggiore solidità difesiva della squadra di Angelini. In campionato Savona e Quinto si sono già affrontate due volte e in entrambe ha vinto la squadra di Alberto Angelini, sesto alla guida dell’Under 18 ai mondiali di categoria a Belgrado: 10-5 all’andata il 2 novembre e 10-8 al ritorno il 1° febbraio. Partita subito vivace, non si segna per cinque minuti, poi Di Somma porta in vantaggio il Quinto dal centro con un rimpallo e un pizzico di fortuna. Campopiano con uno shot dal perimetro e Patchaliev, 27 gol nella regular season, sempre con l’uomo in più ribaltano il risultato. Nell’azione successiva Figari segna il pareggio della squadra di casa, sfruttando la quarta superiorità a disposizione nel primo tempo.

Secondo quarto con Savona che spinge e si porta sul +2 (4-2 e 5-3), Quinto in pressing e pericoloso in controfuga. Si va cambio campo con il secondo gol personale di Campopiano. Il terzo di Andrea Patchaliev, in avvio di terza frazione, segna il massimo vantaggio di Savona (6-3). L’attaccante classe 2002, calottina numero 3, è in gran serata e merita il titolo di MVP. Calano ritmi e intensità, i trasferimenti diventano più macchinosi e anche la media gol in superiorità numerica si abbassa. Sul finire del tempo anche Campopiano fa tripletta e spinge Savona a +4. L’ultimo tempo si apre con l’ottavo gol savonese, questa volta è protagonista Caldieri; dopo dieci minuti e mezzo di digiuno torna al gol il Quinto che va a segno con Nora (8-4). La squadra di Angelini controlla e si ripropone nei minuti conclusivi.

Programma, diretta tv e streaming delle semifinali di Coppa Italia

Quarti di finale - venerdì 23 febbraio

4) CC Ortigia 1928-Circolo Nautico Posillipo 15-11 - trasmessa in diretta su Waterpolo Channel

2) Pro Recco-Telimar 18-5 - trasmessa in diretta su Waterpolo Channel

3) RN Savona-Iren Genova Quinto 11-4 - trasmessa in diretta su Rai Sport +HD

1) AN Brescia-Pallanuoto Trieste 12-8 - trasmessa in diretta su Rai Sport +HD

Semifinali - sabato 24 febbraio

5° posto

1) 15.00 Pallanuoto Trieste-CN Posillipo

2) 17.00 Telimar-Iren Genova Quinto

1° posto

4) 19.00 Pro Recco-RN Savona - diretta Rai Play

3) 21.00 AN Brescia-CC Ortigia 1928 - diretta Rai Play

Finali - domenica 25 febbraio

7° posto

10.00 Perdente Semifinale 1-Perdente Semifinale 2

5° posto

12.00 Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2

3° posto

14.00 Perdente Semifinale 3-Perdente Semifinale 4

1° posto

16.00 Vincente Semifinale 3-Vincente Semfinale 4 - diretta Rai Sport +HD