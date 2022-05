Quinto, che blitz: battuto Salerno a domicilio

Il Quinto dimentica Ortigia e vince gara 1 dei playoff per il settimo e l'ottavi posto in Serie A1 di pallanuoto. I genovesi battono Salerno 10-9 a domicilio, mercoledì prossimo alla piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro alle 20,30, l’eventuale “bella” il mercoledì successivo sempre in Campania.

“Abbiamo avuto un buon approccio e non era né facile né scontato – analizza il tecnico Jonathan Del Galdo – Ne venivamo da tre partite difficili e combattute contro l’Ortigia in poco tempo, ed eravamo alla seconda trasferta ‘lontana’ nel volgere di pochissimi giorni, anche per questo dico che abbiamo fatto una buona gara. Adesso però dobbiamo concentrarci sull’appuntamento di mercoledì. Il Salerno è una squadra tosta, lo ha dimostrato oggi ma lo aveva dimostrato anche durante la regular season quando erano venuti a Genova. E in generale, ma soprattutto quando arrivi a questo punto della stagione, tutti giocano per vincere, perdere non piace a nessuno. Dobbiamo restare tranquilli e giocare come sappiamo“.

Il tabellino

RN SALERNO-IREN GENOVA QUINTO 9-10

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 2, U. Esposito 2, C. Sanges, M. Gluhaic 2, D. Gallozzi 1, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo, M. Elez 1, G. Parrilli, A. Fortunato, D. Pica, G. Taurisano. All. Citro

IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, N. Gambacciani, A. Di Somma, Villa, F. Panerai 2, R. Ravina 2, A. Fracas, A. Nora, N. Figari 2, L. Bittarello, M. Gitto 2, M. Guidi 2, Valle. All. Del Galdo

Arbitri: Ricciotti e Carmignani

Note: Parziali: 1-4 3-2 2-2 3-2 Uscito per limite di falli Gambacciani (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: R.N. Salerno 6/15 e Iren Genova Quinto 5/8.