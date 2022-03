Coppa Italia femminile, Bogliasco pronto alla Final Six

Tutti a caccia dell'Orizzonte Catania. Le siciliane sono le favorite d'obbligo per la vittoria della Coppa Italia femminile che domani entra nel vivo con la Final Six di Olbia. Le siciliane hanno vinto la competizione nelle ultime due edizionie ed esodiranno sabato, mentre domani, venerdì, sarà il turno del Bogliaasco che affronterà il Css Verona in sfida secca, chi vince vola in semifinale, chi perde torna a casa.

Bogliasco andrà ad Ostia in cerca di nuovi segnali di crescita, dopo gli incoraggianti passi avanti fatti vedere nel corso di questa stagione. Una sorta di allenamento mascherato, utile per prendere maggiore consapevolezza nei propri mezzi e mettere altra benzina nel proprio motore in vista di un finale di campionato che si preannuncia rovente.

Rispetto alla formazione abituale, Sinatra dovrà rinunciare a Johanna Rayner, sostituita per l’occasione dalla giovanissima Anna Perazzoli, fresca di debutto in prima squadra la scorsa domenica nella trasferta di Padova.

Queste le 13 biancazzurre che partiranno alla volta di Ostia: Carlotta Malara, Bianca Rosta, Emma De March, Giulia Cuzzupé, Alessia Mauceri, Giulia Millo, Giulia Lombella, Rosa Rogondino, Maddalena Paganello, Ginevra Cavallini, Marta Carpaneto, Gaia Gagliardi, Anna Perazzoli.

Il programma e la diretta tv e streaming delle sfide

Programma e tv della FINAL SIX 2022

Venerdì 18 marzo / Quarti di finale

A) CSS Verona-Bogliasco 1951 alle 17:00 in diretta streaming su Waterpolo Channel

B) Plebiscito Padova-RN Florentia alle 19:00 in diretta su Waterpolo Channel

Sabato 19 marzo / Finale 5/6 posto e Semifinali

Finale 5/6 posto perdente quarto A-perdente quarto B alle 12.00

L'Ekipe Orizzonte - vincente B alle 17:00 in diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it

SIS Roma-vincente A alle 19:00 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita alle 21:45 su Rai Sport + HD

Domenica 20 marzo / Finali

Finale 3° posto alle 15:00 in diretta streaming su Waterpolo Channel

Finale 1° posto alle 17:00 in diretta su www.raisport.rai.it e in differita su Rai Sport alle 22.30