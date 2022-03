La Pro Recco si rituffa in Champions League: tutto pronto per la sfida allo Spandau

Blindato il primo posto in campionato, la Pro Recco si rituffa in Champions League. I campioni d'Europa in carica domani saranno di scena a Berlino contro lo Spandau per continuare la propria corsa in testa anche nel girone. Alle 19 il fischio d'inizio della gara di Berlino quartultimo impegno prima delle sfide che assegneranno il trofeo. La Pro Recco è prima nel proprio girone con 27 punti (nove vittorie e una sconfitta) insieme al Marsiglia ma ha il vantaggo di poter giocare la sfida contro l'altra capolista in casa all'ultima giornata.

Pro Recco-Spandau: le parole di Younger ala vigilia

"Ci aspetta una partita piuttosto difficile contro lo Spandau, cui seguirà dopo pochi giorni la grande sfida contro il Brescia a Punta Sant'Anna: sarà una buona preparazione per noi, come per ogni match europeo andiamo a Berlino per vincere consapevoli che non sarà semplice - le parole di Aaron Younger, universale australiano -. I tedeschi sono una squadra pericolosa con tanti giocatori di esperienza che hanno una lunga militanza in nazionale. Dovremo controllare il gioco dall’inizio, dettare il ritmo e concentrarci sulla difesa cercando di contrastare le soluzioni offensive che porteranno in acqua. Davanti i gol arriveranno naturalmente, abbiamo dimostrato di essere sempre pericolosi in fase offensiva. La squadra sta crescendo, i primi due titoli della stagione sono stati importanti, ma quelli più prestigiosi devono ancora arrivare e noi ci dovremo fare trovare pronti a maggio".

La sfida contro lo Spandau sarà trasmessa in diretta da Sky Sport sul canale Arena.