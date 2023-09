Tennis, tutto esaurito per seguire Fognini all'AON Open Challenger-Memorial Giorgio Messina

Grande successo a Genova per il torneo di tennis AON Open Challenger-Memorial Giorgio Messina: oltre 2.500 persone, un colpo d'occhio straordinario, hanno seguito le gesta di Fabio Fognini, che conquista un pass per la semifinale del torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Valletta Cambiaso. Decisiva la vittoria, con grande bravura, sull'ungherese Zsombor Piros davanti a un stadio Centrale 'Beppe Croce' completamente esaurito nella serata di venerdì 8 settembre 2023. L’azzurro ha vinto in due set 6-4 6-4.

"E’ stata davvero una cartolina bellissima - spiega Mauro Iguera, presidente del Comitato organizzatore - una risposta straordinaria da parte dei genovesi ma non solo visto che abbiamo avuto richieste di biglietti da parte di appassionati di tutta Italia. In questi giorni l’affluenza a Valletta Cambiaso è stata straordinaria e sicuramente supereremo il nostro record storico delle 25mila presenze settimanali".

Dunque si alza il sipario su un week end dalle grandi emozioni. la finale di doppio Ivan e Matej Sabanov contro Giovanni Oradini e Lorenzo Rottoli è in programma alle 16. Non prima delle 18 la prima semifinale del singolare tra Thiago Seyboth Wild e Andrea Vavassori, che sta festeggiando nel migliore dei modi la convocazione in Coppa Davis. E non prima delle 20 Thiago Monteiro, vincitore nella passata stagione, e Fabio Fognini, idolo di casa che ha conquistato il titolo già a Genova nel 2008 e 2010, e giocatore simbolo del Park Tennis.