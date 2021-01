Su Rai 5 una settimana di opere con Davide Livermore del Teatro Nazionale di Genova

È dedicata a Davide Livermore - direttore del Teatro Nazionale di Genova - la programmazione operistica della settimana dal 25 al 29 gennaio proposta da Rai Cultura su Rai 5 tutte le mattine alle 10 e il mercoledì anche in prima serata.

Livermore ha lavorato come regista nei principali teatri italiani e stranieri, dalla Sidney Opera House al Teatro Bolshoi di Mosca, dal Seoul Arts Center al Bunka Kaikan di Tokyo, dall’Academy of Music di Philadelphia al Teatro alla Scala, dove ha avuto l’onore di inaugurare la stagione per tre anni di fila (un record personale).

Le opere con la regia di Davide Livermore proposte su Rai 5 sono sei. Si inizia lunedì 25 gennaio alle ore 10 con Il barbiere di Siviglia, andato in scena al Teatro dell’Opera di Roma nel 2016 in occasione del 200° anniversario del capolavoro di Gioachino Rossini, sul podio il Maestro Donato Renzetti. Segue, martedì 26 gennaio, Demetrio e Polibio, prima opera lirica dello stesso Gioachino Rossini, andata in scena al Rossini Opera Festival di Pesaro nel 2010 con la direzione musicale di Corrado Rovaris.

Mercoledì 27 gennaio l’appuntamento è doppio: la mattina alle 10 va in onda Ciro in Babilonia di Rossini, andato in scena al Teatro Rossini di Pesaro, direzione musicale di Will Crutchfield, mentre alle ore alle 21.15 viene proposto il Don Pasquale di Gaetano Donizetti andato in scena al Teatro alla Scala nel 2018, sul podio Riccardo Chailly. Stessa accoppiata Livermore / Chailly per l’Attila di Giuseppe Verdi che inaugurava la stagione 2018/19 del Teatro alla Scala, in onda su Rai 5 giovedì 28 gennaio alle ore 10.

Il ciclo si chiude venerdì 29 gennaio con I vespri siciliani di Verdi, sul podio Gianandrea Noseda, nella produzione del Teatro Regio di Torino andata in scena nel 2011 per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, spettacolo selezionato da Musical America del New York Times come uno dei 10 migliori spettacoli del 2011.

Sarà possibile guardare gli spettacoli anche su Raiplay.