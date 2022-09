Bike e car sharing a Genova: sconti e offerte speciali per incentivare i cittadini

Promozioni e offerte speciali nel mese di settembre per quanto riguarda il bike e car sharing a Genova, in modo da invogliare cittadini e turisti a usufruire dei servizi.

Zena By Bike: abbonamento annuale a 5 euro

Santiago Vacca, amministratore unico di Genova Parcheggi, nel convegno sulla mobilità sostenibile in città si è focalizzato sul recente revamping del servizio Zena By Bike che vede allo stato attuale la presenza di 16 velostazioni e 100 biciclette a disposizione degli utenti, di cui 26 a pedalata assistita. Il bilancio del servizio nei primi sei mesi del 2021 è stato di 428 abbonati annuali, 5mila viaggi in 6 mesi e il 93% di utilizzo per spostamenti inferiori ai 30 minuti. Numeri che Genova Parcheggi si augura di incrementare grazie all’offerta promozionale in vigore dal 16 al 30 settembre, quando l’abbonamento annuale a Zena By Bike per il proprio uso privato sarà in promozione a soli 5 euro contro i 40 attuali, scaricando la app “Bicincittà”.

Car sharing: 10 euro a chi si registra fino al 22 settembre

Un’altra realtà che supporta il comune di Genova è Elettra, il servizio genovese di auto in condivisione. Marco Silvestri, direttore di Elettra car sharing, ha ricostruito brevemente la storia del servizio che nel 2022 ha aperto in via sperimentale il free floating. Attualmente la prospettiva di Elettra è di raddoppiare entro il 2026 la flotta di vetture elettriche, passando da 150 a 300 unità. Numeri che, avverte Silvestri”, potrebbero cambiare “in base all’impulso dato dal Comune di Genova” che spinge molto sul tema dell’elettrificazione. Fino al 22 settembre chi si registra ad Elettra car sharing avrà diritto a 10 euro di credito come “invito” a sperimentare il servizio 100% elettrico. Sarà sufficiente scaricare l’applicazione Elettra Car Sharing o andare sul sito https://www.elettracarsharing.com/ e sull’area “registrati”, procedere con la registrazione ed indicare il codice SEM22.