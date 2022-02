Amt seleziona autisti, al via i corsi di preparazione

In vista della pubblicazione di un'imminente selezione per autisti bus per l'area cittadina genovese, Ugl Fna terrà i consueti corsi di preparazione per poter formare i partecipanti alla preparazione delle prove di selezione che saranno parte integrante del concorso.

A tal proposito si invitano gli interessati a monitorare giornalmente il sito di Amt Genova nella sezione 'Bandi di Selezione' all'indirizzo amt.genova.it/amt/lavora-con-noi-2/ per controllare i requisiti necessari ed inviare la candidatura utile poter partecipare al concorso.

Attraverso il bando inoltre verranno fissati i requisiti necessari per partecipare alla selezione. È comunque possibile, nell'attesa, compilare un curriculum specifico e inoltrarlo via mail a genova@ugltpl.it, o in alternativa inviare i propri dati via Whatsapp ai numeri 328 9563049 Roberto o 347 9705345 Elisabetta per poter essere ricontattati e inseriti in un nostro database in modo di restare informati sulle diverse fasi della selezione.