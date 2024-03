Le migliori colombe artigianali di Genova da acquistare per Pasqua 2024

Come stilare una lista delle migliori colombe artigianali di Genova? Provando i forni e le pasticcerie (qui abbiamo raccontato le migliori) più in voga della città. Tra nuove aperture e indirizzi storici, quello che si trova è un’ampia selezione per affrontare questa Pasqua 2024 con materie prime di alto livello e sapori tipici del territorio.

Pastelleria Xeneize

L’istituzione genovese per vegani, vegetariani e intolleranti è Pastelleria Xeneize. La selezione di prodotti che offre ai suoi clienti è ampia e completa. Per la Pasqua 2024 sono in produzione le ormai iconiche Papere, le alternative alle colombe artigianali. In versione vegana a 22 €/kg, classica a 24 €/kg e senza latticini a 24€/kg. Le novità di quest’anno sono le colombe farcite con le creme fresche: chantilly, cioccolato e pistacchio dai 26 ai 32 €/kg. Sito web .

Pâtisserie 918

Astro nascente del panorama dolciario genovese, Pâtisserie 918 non delude neanche a Pasqua. Fresca di produzione la colomba zenzero, limone e cioccolato bianco che va sul banco insieme alla classica all’arancia e alla gustosa ai frutti di bosco e cioccolato. I prezzi vanno dai 38 ai 40 €/kg per materie prime di ottima qualità, lievito madre di produzione propria e lavorazioni completamente artigianali. Sito Web.

Romeo Viganotti

Le colombe di Viganotti sono soffici come delle nuvole. Il motivo? La doppia lievitazione che le rende più digeribili e leggere. La particolarità di questa produzione per Pasqua 2024 risiede nella possibilità di scegliere non solo il gusto, ma anche il formato. Le colombe sono disponibili in tre pezzature differenti: da 500 gr, 700 gr e 1 kg. I gusti sono quelli classici con arance candite, frutti di bosco canditi e cioccolato di produzione propria. I prezzi variano dai 16 ai 32 €/kg. Sito Web.

Pasticceria De Regibus

Da anni raccontano la storia della qualità genovese. Le colombe della pasticceria De Regibus sono una certezza grazie alle materie prime che vengono impiegate nella loro produzione: emulsione di burro di latteria belga e vaniglia bourbon del Madagascar sono solo alcuni esempi. La morbidezza dell’impasto è conferita dal lievito madre naturale, mentre la varietà dei gusti è data dalla decennale esperienza sul campo. Fragoline di bosco, mela annurca, cioccolato e arancia candita vi faranno sudare la scelta. Costo: dai 36 ai 38 €/kg. Sito Web.

Douce Pâtisserie

Questa è una colomba artigianale di Genova che è riuscita a conquistare i palati di tutt’Italia. La proposta prevede tre versioni e gusti unici e concentrati: una tradizionale arricchita da cubetti d’arancia candita con essenza di vaniglia naturale e priva di qualsiasi tipo di aroma artificiale. Ricca e sfarzosa la versione al cioccolato fondente con albicocche semi candite. Delicato il Gatò di Pasqua privo di farina di grano e ricoperto da una glassa di meringa alla mandorla. Quest’ultima variante è priva di lievito e glutine ed è disponibile in diversi formati dagli 80 gr fino al chilo. Costo: 42 €/kg. Sito Web.

Pasticceria Tagliafico

Re indiscusso dei grandi lievitati di Tagliafico è il lievito madre. Per rendere la colomba così soffice sono necessarie 60 ore di lievitazione e procedimenti seguiti passo passo manualmente. I formati disponibili partono dai 300 gr e arrivano ai 2 kg con prezzi dai 34 ai 40 €/kg. I gusti spaziano dalla classica, al cioccolato fondente fino all’esclusiva inzuppata nel maraschino. Il gusto di ciliegie conferisce un sapore inatteso, ideale per stupire i commensali. Sito Web.

Pasticceria Ferrante

I lievitati non hanno segreti per i vincitori della Coppa del mondo del Panettone 2019. Per questo la produzione pasquale si fregia di una qualità inimitabile nelle lavorazioni e nella scelta delle materie prime. Una base di farina di frumento tipo 0 con scorze d’arance candite e vaniglia del Madagascar è solo una delle possibili scelte a disposizione. Imperdibile l’accostamento pere e cioccolato, ma anche la versione Delizia del Bosco con frutti di bosco, cioccolato al lampone e copertura al cioccolato bianco. Prezzi: 38 €/kg. Sito Web.

Don’Cola Genova

Anche a Genova è possibile ritrovare i sapori siciliani. Da Don’Cola le colombe artigianali sono farcite con creme di produzione propria. Nocciola, cioccolato di Modica IGP, pistacchio e mandorle sono tra i gusti che vanno più forte. Per accontentare tutti è disponibile anche la versione gluten free con tanto di vasetto di crema al pistacchio per farcirla a piacimento. Il prodotto di punta è, però, l’Uovo di Colomba. Il classico impasto viene qui plasmato a forma di uovo di Pasqua e ricoperto di cioccolato. Dai 32 ai 35 €/kg, si trovano sullo shop online scontate al 50%. Sito web.

Antico Forno a legna da Carlo

I sapori della vera tradizione dolciaria ligure si trovano qui, da Carlo dal 1886. Sono tre le rivendite, a Genova, Montebruno e Chiavari, dove poter acquistare le cinque varianti di colombe artigianali prodotte per la Pasqua 2024. Lievito madre vivo e canditi lavorati artigianalmente sono il punto forte di questo forno. Tra le alternative si possono trovare aggiunte a base di cioccolato, albicocche, cremino e mandorle, con prezzi che variano dai 30 ai 34 €/kg. Sito Web.

Pasticceria di Sambuco

Una gestione famigliare per una storica pasticceria ligure si racconta in questo indirizzo. Non sono solo le materie prime a fare la differenza, ma anche la combinazione fra le antiche ricette e le moderne tecniche di produzione. Dai famosi baci di Sambuco agli amaretti, fino alle colombe pasquali. Alla classica si contrappone la colomba al cioccolato fondente. Entrambe sottoposte a una lenta lievitazione, sono un fiore all’occhiello della produzione aziendale. Prezzo 15€ la classica da 800 gr presso la pasticceria. Sito Web.