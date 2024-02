Guida ai 4 ristoranti più romantici di Genova secondo Luca Bizzarri

Ha 52 anni ma è protagonista del mondo dello spettacolo italiano da almeno 35. Una carriera già lunghissima quella di Luca Bizzarri tra il teatro, il cabaret, la televisione: innumerevoli i progetti - spesso assieme a Paolo Kessisoglu - ma non è questa la sede per elencarli. E non solo: si è distinto anche come presidente di importanti enti culturali (Palazzo Ducale a Genova, tra 2017 e il 2022), promotore di scuole di teatro e ultimamente stuoli di seguaci considerano imperdibile il suo podcast quotidiano "Non hanno un amico" che è diventato infatti anche spettacolo teatrale attualmente in tournée.

Luca Bizzarri attore, scrittore, presidente e ristoratore

Luca ha vissuto a lungo nei caruggi del centro storico di Genova e negli anni ha sperimentato anche la gestione di locali pubblici. Come Il Clan, una delle tappe della vita notturna genovese che Luca aprì vent'anni fa. O come la Cantina Clandestina, sempre nella stessa strada, che è ancora di proprietà di Bizzarri. A Luca Bizzarri abbiamo chiesto una mappa di quattro indirizzi a Genova che gli ricordassero momenti romantici, posti adatti ad una tipica cena del 14 febbraio per San Valentino. Ecco cosa è uscito fuori, dalle sue stesse parole.

CAPO SANTA CHIARA A BOCCADASSE

"Per me è il posto romantico, romantico, romantico per eccellenza questo qui. A fianco alla spiaggetta di Boccadasse, sugli scogli, dove si rompono le onde, con una luce straordinaria. Se gira bene va a finire che puoi mangiare fuori in terrazza anche d'inverno".

Via al Capo Santa Chiara 69, sito

IL MARIN

"Ci vado quando cerco un posto raffinato, romantico anche grazie al panorama visto che siamo in cima all'edificio dove c'è Eataly. Qui hai la sicurezza di un indirizzo dove mangi bene, bevi bene e fai bella figura".

Porto Antico Calata Cattaneo 15, sito

IL MANGIABUONO

"Qui c'è il proprio mio cuore. È l'osteriaccia per eccellenza, ma dove si mangia bene da sempre. Strettissima e angusta, si sta vicini vicini (più romantico di così...). Si possono creare anche involontari tavoli sociali. Ora però da quattro anni a questa parte io non posso più metterci piede, perché Maurizio Tavella, che era l'anima di questo posto e uno dei miei più grandi amici, non c'è più. E proprio mi si spezza il cuore. Voi andateci perché si mangia ancora benissimo (a cucinare è la sorella) e l'atmosfera è incredibile".

Vico Vegetti 3r - 0102530501

DROGHERIA TORIELLI

"Per finire non un ristorante ma una drogheria. Una di quelle storiche tipiche di Genova. Una drogheria che è lì da cent'anni e che è passata di generazione in generazione. Ora ci sono due ragazze più o meno della mia età. Un posto magico pieno di spezie, profumi, cioccolate fatte da loro (puntate sulla barretta di cioccolato bianco a limone!). È un posto dove se avessi una fidanzata e volessi farle fare un giro nella città vecchia non mi farei scappare. Anzi, a pensarci bene in passato l'ho fatto davvero..."

Via di San Bernardo 32r, 0102463908