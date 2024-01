Le migliori cioccolaterie di Genova: 5 indirizzi e la loro storia

Gelateria

Viganotti

Siamo nella seconda metà dell’Ottocento, quando in Via della Maddalena a Genova la famiglia Viganotti aprì la sua prima bottega. Da quel momento sino ad oggi, dove in Via Garibaldi continuano la produzione, di storia se n’è fatta (l’abbiamo raccontata qui). Storia anche curiosa visto che tutto ebbe inizio quando il giovane Romeo era solito intrufolarsi nelle cioccolaterie della città per conoscerne i segreti. La sua vena imprenditoriale - che si sviluppò nel corso degli anni - diede il via al grande successo dell’attività. Oggi la gestione della cioccolateria Romanengo è passata nelle mani della famiglia Boccardo che ha proseguito la produzione seguendo le antiche tecniche di lavorazione del cioccolato. Imperdibile la selezione che conta centocinquanta varietà di praline.