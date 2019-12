Il panettiere scozzese che assaggiò il pandolce genovese e inventò il Selkirk Bannock

Spesso si dice che genovesi e scozzesi siano "imparentati" nel campo degli usi e dei costumi, soprattutto quelli legati al denaro.

Ma anche un altro legame - decisamente più insolito - unisce Edimburgo e Genova: il pandolce della tradizione natalizia.

Chi è andato in Scozia almeno una volta, infatti, avrà visto o sentito parlare del Selkirk Bannock, un prodotto molto simile al pandolce genovese che - per la verità - oggi viene venduto in tanti supermercati e pasticcerie in tutta la Gran Bretagna.

La somiglianza con il "pandöçe" non è solo una coincidenza: nel 1859 a Selkirk, cittadina della Scozia sud-orientale, il panettiere Robbie Douglas si cimentò nella creazione di un pandolce genovese - dopo aver assaggiato l'originale - con qualche variante.

Questo particolare tipo di dolce, realizzato con un impasto che rimane più spugnoso e burroso di quello genovese, a base di farina di grano e contenente una grande quantità di uva passa, è stato chiamato Selkirk Bannock in onore della cittadina in cui è nato.

Si dice che persino la regina Vittoria rimase incantata da questo dolce, tanto che, quando visitò Sir Walter Scott, avrebbe preso il suo tè con una fetta di Selkirk Bannock.