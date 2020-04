A Genova l'ultima nave da crociera partita per un giro del mondo: il vento rallenta l'attracco di Costa deliziosa

Partita da Venezia il 5 gennaio per un giro intorno al mondo che avrebbe dovuto concludersi sempre a Venezia il 26 aprile, la Costa Deliziosa resta al largo del porto di Genova, destinazione finale alternativa dopo l’epidemia da coronavirus, a causa del forte vento.

Si tratta dell'ultima nave da crociera partita quando ancora il coronavirus era "sconosciuto" per un giro del mondo: la Msc Magnifica, a bordo oltre 1.800 croceristi (di cui 200 italiani) e 900 persone dell’equipaggio partiti il 5 gennaio proprio da Genova, è arrivata a Marsiglia il 20 aprile (nessun caso di coronavirus a bordo). La Pacific Princess marterdì è arrivata a Los Angeles, dove era attesa, con 115 passeggeri. Migliaia di persone di fatto "bloccate" per mesi in giganteschi hotel di lusso, in mare aperto, in attesa di trovare un porto che consentisse l'attracco e lo sbarco.

La Deliziosa, a bordo 1519 passeggeri e 896 membri dell’equipaggio dopo lo sbarco di 112 persone a Barcellona, avrebbe dovuto attraccare in porto a Genova intorno alle 17 di martedì, ma le forti raffiche l’hanno bloccata in rada per un’altra notte. Mercoledì mattina un nuovo tentativo di attracco, nelle stesse ore in cui si riunisce un nuovo tavolo tecnico in Regione per stabilire il piano sbarchi.

A bordo della nave, da oltre un mese senza scali perché nessun porto ha autorizzato lo sbarco, non ci sarebbero casi di coronavirus, ma è stato registrato un decesso, un passeggero che con tutta probabilità è morto per cause naturali: «Ci è stata confermata l’indicazione della Deliziosa come nave pulita dopo la concessione della libera pratica da parte della sanità marittima a Barcellona», aveva chiarito l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone. Appena la nave attraccherà in porto gli uomini dell’Usmaf saliranno a bordo per le verifiche, e una volta ottenuto il via libera inizieranno le operazioni di sbarco dei primi 924 passeggeri.

Proprio alla luce del fatto che sulla nave, lo scorso 6 aprile, è avvenuto il decesso, sulla salma verrà effettuato in via cautelativa un tampone: «La salma verrà presa in carico dall’Asl 3 e dall’istituto di medicina legale per essere certi, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli sbarchi possano avvenire nel modo più sicuro e sereno possibile - ha detto Giampedrone - anche se i medici di bordo tendevano assolutamente ad escludere che le cause della morte fossero da attribuire a coronavirus».

Oltre alla Deliziosa, ormai in dirittura d’arrivo, sono due le navi da crociera Costa ancora in navigazione: la Costa Magica, che si trova nei pressi delle Canarie e arriverà nel porto di Ancona, e la Fascinosa, ormeggiata nel porto di Santos, in Brasile. Proprio a bordo della Fascinosa è morto il medico genovese Paolo Mudanò, responsabile dei servizi sanitari della nave da crociera, con tutta probabilità a causa del coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni scorsi anche le navi Msc hanno concluso i loro viaggi, con l’unica eccezione della Msc Lirica, che si trova attualmente al largo di Dubai, dove è già ormeggiata la Msc Bellissima.