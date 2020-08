VIDEO | Ponte Morandi, Mattarella incontra i parenti delle vittime: il loro omaggio al Capo dello Stato

Il Capo dello Stato ha incontrato una piccola delegazione di parenti delle vittime del Morandi in prefettura, nel giorno in cui è stato inaugurato il nuovo ponte San Giorgio.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Egle Possetti, portavoce del Comitato Parenti Vittime del Ponte Morandi e sorella di Claudia Possetti, morta nel crollo con il marito Andrea e i figli Manuele e Camilla; e ancora Paola Vicini, la mamma di Mirko; la famiglia di Luigi Matti Altadanno; e Benedetta Alciato e Giorgio Robbiano, rispettivamente cognata e fratello del papà del piccolo Samuele Robbiano.

Tra le richieste dei parenti, un fondo per le vittime di catastrofi come il crollo del ponte Morandi, e il riconoscimento dello status di vittime di dello Stato: «Voglio sottolineare pubblicamente e in modo evidente che la ferita non si rimargina, che il dolore non si dimentica e che la solidarietà non viene meno in alcun modo. Condivido la vostra scelta di vederci in Prefettura e non sul ponte, lo preferisco, non perché il nuovo ponte per la città non sia importante, ma perché è un’occasione raccolta, e non di frastuono. La cerimonia si limita a quello che è essenziale, aprire il nuovo ponte per la città, ma questo ponte non cancella quanto avvenuto, anzi lo vedo in buona parte come una lapide che ricorda le vittime di quanto avvenuto due anni fa».

Al termine dell'incontro, i parenti hanno consegnato a Mattarella una lettera scritta dal figlio di Giovanna Donato, compagna di Andrea Cerulli, morto nel crollo del ponte, e un omaggio da parte dell'intero comitato.