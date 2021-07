VIDEO | 'Vetrina imprese', il primo portale dedicato al tessuto imprenditoriale locale

Arriva 'Vetrina imprese', il primo portale online dedicato al tessuto imprenditoriale locale: una piattaforma web che rende possibile accedere con un click a prodotti, tecnologie e progetti innovativi.

Il sito web (vetrinaimprese.comune.genova.it/vimp/home/6) è realizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Liguria Digitale e tutti gli attori pubblici e privati rappresentativi della cosiddetta Tripla Elica - istituzioni, università, imprese - e attinge ai fondi del Programma Operativo Nazionale 'Città Metropolitane 2014-2020' - Pon Metro.

'Vetrina imprese' nasce per offrire visibilità alle imprese innovative dell'area metropolitana, incrementare il business, aumentare il network e favorire nuove opportunità.

Pmi, spin off, start up e le grandi realtà produttive del territorio possono accreditarsi e 'popolare' la Vetrina Imprese già online, focalizzando l'attenzione su tecnologie, prodotti e progetti innovativi, da lanciare sul mercato e condividere progettualità in cantiere per incrementare sinergie condivise e di co-produzione per rendere più competitivo il tessuto economico locale.

La Vetrina rappresenta un primo passo per creare un punto di accesso unico volto a rafforzare i processi di creazione di impresa, che sarà ultimato con la creazione del market place 'Nova', online a partire dai primi mesi del 2022.

Grazie alla collaborazione con gli stakeholder pubblici e privati coinvolti nel progetto, ovvero Job Centre srl, Regione Liguria, Filse, LigurCapital, Confindustria Genova, Camera di Commercio, Cnr, Università degli Studi di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia, Condiviso, Digital Tree Innovation Habitat, Wylab, Social Hub, TalentGarden, sarà possibile accedere all'ecosistema digitale in cui saranno messi a disposizione tutti i servizi necessari alla creazione di impresa.

Durante il processo partecipato, infatti, è stata messa a punto una piattaforma abilitante dei servizi degli stakeholder per orientare gli utenti a scegliere quelli più adatti al loro percorso di imprenditorialità, un vero e proprio 'trivago' dell'impresa, grazie all'interoperabilità dei sistemi proprietari, sviluppato per accelerare, rafforzare e rendere più competitivo il market place locale.

Con il work flow dei servizi è possibile gratuitamente:

favorire matching tra ricerca, formazione e lavoro mettendo a sistema i servizi degli stakeholder come accesso al credito, incubazione, formazione, informazione;

offrire al contesto imprenditoriale genovese opportunità, finanziamenti, informazioni, spazi di co-working per favorire la crescita, le relazioni e la progettualità delle imprese.

"Per vincere le sfide dettate dai processi in atto di innovazione tecnologica, internazionalizzazione e ecosostenibilità - afferma Stefano Garassino, assessore allo Sviluppo economico e Patrimonio del Comune di Genova -, i nostri talenti, le imprese e le eccellenze locali devono avere la giusta visibilità e disporre in tempo reale di tutte le informazioni, servizi e opportunità che gli stakeholder del territorio mettono a disposizione. Come amministrazione comunale svolgiamo, insieme a Liguria Digitale, un compito di facilitatori e mettiamo a disposizione strumenti in grado di favorire nuove opportunità".

"Per Liguria Digitale - sottolinea Riccardo Battaglini, direttore Business Unit Pubblica amministrazione e Direzione commerciale e marketing aziendale Liguria Digitale - questa giornata è molto importante perché la Vetrina delle Imprese è il primo dei servizi che preludono e anticipano la piattaforma completa a disposizione delle aziende che sarà rilasciata a fine anno. Grazie alla preziosa guida del Comune di Genova, Liguria Digitale sta operando anche come facilitatore tra gli attori istituzionali coinvolti lavorando per armonizzare tutte le componenti e collaborando attivamente alla cabina di regia degli stakeholder nell’interesse delle imprese. Un progetto innovativo che dimostra, ancora una volta, la visione di sistema che il Comune di Genova sta portando avanti nell’interesse del tessuto imprenditoriale".