VIDEO | "Vizio parziale di mente": Alberto Scagni sorride alla sentenza

Dopo la lettura della sentenza che lo condanna a 24 anni e mezzo di reclusione e gli riconosce il vizio parziale di mente, Alberto Scagni esce dall'aula sorridendo passando davanti alla pm Paola Crispo titolare del fascicolo.

ll 43enne l'anno scorso ha ucciso la sorella Alice con oltre venti coltellate in via Fabrizi a Quinto, la procura aveva chiesto l'ergastolo contestandogli le aggravanti della premeditazione, del mezzo insidioso" e della crudeltà. I giudici hanno fatto cadere queste ultime due e hanno definito l'assassino "seminfermo di mente" disponendo almeno tre anni in cura in una Rems dopo aver scontato la pena in carcere.

Alberto Scagni dovrà anche risarcire del danno la parte civile rappresentata dal marito di Alice, Gianluca Calzona e dal figlio, difesi dall'avvocato Simone Vernazza, le cifre provvisorie sono 100mila euro a Gianluca Calzona e 200mila al figlio.