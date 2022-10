VIDEO | Il robot dei giovani genovesi che rappresenterà l'Italia ai campionati mondiali di robotica

Una bella sfida per Laura, Simone, Matteo M., Matteo K. e Matteo C., i liceali di Genova che hanno lavorato sodo, dando libero sfogo alla creatività insieme ai mentori e ai coach, facendo le prove in casa, in cortile, in garage, ovunque ci fosse lo spazio per testare il loro robot.

Il loro team, infatti - in partenza mercoledì 12 ottobre - rappresenterà l'Italia alla finale della First Global Challenge, competizione mondiale di robotica. Leggi qui tutto l'articolo.