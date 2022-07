VIDEO | Processo Morandi, legale Castellucci: "La colpevolezza sia accertata fuori dalla 'favola'"

Parla di 'favola' Giovanni Accinni, legale dell'ex ad di Atlantia Giovanni Castellucci, nel giorno del processo per il crollo del ponte Morandi: "Siamo arrivati fino a questo momento consentendoci di celebrare il non-compleanno di Alice nel Paese delle Meraviglie - commenta fuori dal tribunale - e cioè la celebrazione di un rito che consentisse giustizia senza verità. Se saranno, come siamo certi, rispettate le regole per le quali la colpevolezza dev'essere accertata legalmente, fuori dalla 'favola' e nel rispetto dei fatti, emergerà che il ponte è crollato per un vizio costruttivo occulto. Questa è la ragione per cui 43 persone sono morte in modo spaventoso e assurdo, e molti imputati si trovano oggi a dover subire il processo da innocenti, tra questi anche Giovanni Castellucci che non ha nessuna responsabilità penale rispetto a quanto è stato contestato".

Alle domande dei cronisti presenti, che chiedono se non sia poco rispettoso per le vittime parlare di 'favole', Accinni risponde: "Assolutamente no, il rispetto per chi è morto in modo tanto assurdo è di una compartecipazione totale, faccio presente che anche l'innocente, se venisse condannato, diventerebbe a sua volta una vittima. Credo che tutti desiderino avere una giustizia con verità, questo era il senso della mia metafora, nel rispetto delle regole del processo e del contraddittorio delle parti, nel rispetto dei fatti e senza il ritorno a una forma di 'vendetta'".

Per quanto riguarda la protesta dei giornalisti per l'ordinanza del presidente del consiglio giudicante che limita l'esercizio del diritto di cronaca, Accinni aggiunge: "Giuliano Ferrara, commentava che quando il giornalista si trasforma in giudice e il giudice in giornalista le libertà civili sono terminate. Credo che la volontà sia semplicemente quella di tutelare le vittime e di proteggere gli innocenti anche da quelle risacche che si creano a volte con forme di anticipazione di colpevolezza mediatica che non fanno bene all'accertamento sereno della verità dei fatti".