VIDEO | Delitto del Carmine, il legale di Giribaldi: "Processo d'Assise più veloce della storia"

"Processo d'Assise più veloce della storia", ha commentato il difensore di Filippo Giribaldi, l'ex camallo che il 25 aprile ha ucciso il tossicodipendente e senza fissa dimora Manuel Di Palo per questione di droga e gelosie nei confronti di una donna. Procedimento lampo perché sia l'accusa sia la difesa hanno rinunciato ai testimoni perché avrebbero confermato quello che sta emergendo sin dalla prima udienza in cui è stato già ascoltato l'assassino, che avrebbe ucciso dopo 6 giorni di consumo continuo di crack e per difendere una donna conosciuta anche dalla vittima e, secondo Giribaldi, da lui maltrattata.

"Il processo si gioca solo ed esclusivamente sul riconoscimento o meno di un'aggravante, quella dei futili motivi, che potrebbe far accedere o meno al rito abbreviato, noi riteniamo che non ci sia", ha spiegato il legale. La sentenza è prevista per il 15 dicembre.