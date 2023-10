Delitto del Carmine, in aula Giribaldi: "La ragazza era maltrattata, volevo aiutarla"

Prima udienza del processo a carico di Filippo Giribaldi, il camallo che il 25 aprile ha ucciso per questioni di droga e gelosie Manuel Di Palo, ex militante di Casa Pound, tossicodipendente e senza fissa dimora. La procura e i difensori del portuale hanno rinunciato a tutti i testimoni per cui ci sia avvia verso un procedimento lampo che potrebbe arrivare a sentenza già il 15 dicembre.

Giribaldi interrogato dalla pm Eugenia Menichetti ha raccontato, di fronte alla Corte d'Assise presieduta dal giudice Massimo Cusatti, l'escalation che lo ha portato a spendere tutto lo stipendio in stupefacenti e come ha trascorso il giorno dell'omicidio: “Mi drogavo da sei giorni consecutivi, quel pomeriggio mi ero fatto un'ora prima di andare a casa di C.L. Guadagnavo oltre 2mila euro e 300 euro al giorno se ne andavano in crack, non pagavo più la bolletta della luce e avevo chiesto un prestito di 15mila euro". L'assassino, che si sta disintossicando in carcere da sei mesi, ha continuato con lucidità il suo racconto: “Quel pomeriggio ho chiamato C.Z. per chiederle di drogarci assieme a casa sua. L’amicizia fra noi era nata una decina d'anni prima, poi era diventata a un certo punto un’amicizia sentimentale, avevamo dei rapporti sessuali, ma non era amore. Avevamo un rapporto 'liberale' e lei consumava droga già prima di conoscermi”.

Erano le prime ore del pomeriggio e la donna gli risponde: "Stanno arrivando quei due, se te la senti". Quei due sono Manuel Di Palo e il suo amico Massimo Gallo che da tempo frequentavano la casa di C.Z. portando droga, consumando rapporti sessuali e dormendo da lei in cambio di 20 euro.

“Lei mi riferiva che i due si erano impadroniti della casa, arrivavano a qualsiasi ora attaccandosi al citofono e se trovavano il portone aperto salivano e prendevano a calci la porta - ha spiegato Giribaldi - mi diceva di essere spaventata, preoccupata dell’arrivo di questi due soggetti e che la situazione andava avanti da due o tre mesi". Convinto che la donna avesse bisogno del suo aiuto, il portuale si presenta sotto casa per affrontare i due uomini: "In una seconda telefonata l'ho sentita piangere e ho capito che era insieme ai due, così le ho chiesto di mettere in viva voce e ho chiesto a Gallo e Di Palo di uscire, che i venti euro gli avrei dati io, quest'ultimo mi ha detto 'va bene ma dobbiamo parlare' e il suo tono era provocatorio".

Giribaldi arriva con il taxi in corso Carbonara e si presenta armato: "Mi sono portato dietro due tira pugni, uno spray al peperoncino, una cintura con i ganci per l’arrampicata e una delle due nocchiere era dotato di coltello a scatto, i guanti perché sapevo che in una colluttazione fisica mi avrebbero consentito un colpo più forte e non mi sarei fatto male alle dita".

Arrivato davanti al portone butta i venti euro per terra e spara un colpo di pistola nel muro, Gallo raccoglie i soldi e Giribaldi ricarica la pistola e viene espulso per errore un altro proiettile che finisce per terra. A quel punto, completamente fuori di sé, scappa e crede di essere inseguito da un carabiniere: "A un certo punto mi sono fermato pensando di farmi arrestare, ho posato la pistola a terra e mi sono seduto. Poi mi accorgo che a inseguirmi non era un carabiniere ma Di Palo che urlando 'dove vai con quella pistola' si è avvicinato e mi ha sferrato un pugno. Io ho sparato e disgraziatamente il colpo ha raggiunto il cuore e disgraziatamente lui è morto".

Il resto è noto: lascia la pistola sotto un'auto in piazza Bandiera, si rifugia in chiesa e dice al sacrestano di chiamare la polizia perché aveva ucciso un uomo.