VIDEO | Il poliziotto va in pensione, il commovente saluto dei colleghi

"Da parte di tutti i colleghi del primo turno, e di quelli che dagli anni '80 hanno avuto l'onore e il piacere di aver lavorato con te, ti dico grazie, grazie per esserci sempre stato ed essere sempre stato un riferimento per tutti noi. Adesso goditi la tua meritata pensione". Così i poliziotti genovesi hanno salutato il collega Piero dopo 41 anni, 6 mesi e 6 giorni di servizio tutti passati in strada sulla volante, con un affettuoso messaggio arrivato a sorpresa.

Piero, ascoltando il messaggio improvviso, si è lasciato andare alla commozione sotto gli sguardi dei colleghi che ne hanno approfittato per festeggiarlo.

"Va in quiescenza una colonna portante della polizia di Stato genovese - comunica la Questura - descritto all'unanimità come punto di riferimento, esempio da seguire e maestro. Non saranno mai sufficienti le manifestazioni d'affetto e gli attestati di stima per uno come lui".