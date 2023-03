VIDEO | Porto, sequestrate decine di migliaia di sacchi di pellet con informazioni false

Al porto di Genova, in 15 container sono trovate decine di migliaia di confezioni di pellet sulle quali erano stati apposti marchi di qualità contraffatti. Indicate anche informazioni false sull'origine della merce, che veniva erroneamente presentata come proveniente da Paesi tradizionalmente produttori dei biocombustibili di migliore qualità. Nel video, l'operazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei militari del secondo gruppo della guardia di finanza

Leggi qui l'articolo completo