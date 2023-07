Sono una decina gli interventi svolti dai vigili del fuoco di Genova in seguito al maltempo di questa mattina.

In via Fillak, per rimuovere delle parti pericolanti, è stato necessario chiudere il traffico per circa quindici minuti, creando disagio per la circolazione e deviando il percorso di alcuni autobus.

Intanto, è stata diramata l'allerta meteo gialla dalle 22 di oggi, lunedì 24 luglio, alle 14 di domani, martedì 25.