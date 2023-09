VIDEO | Tensione a Marassi, detenuto sale sul tetto

Momenti di grande tensione nel carcere di Marassi questo pomeriggio. Non erano ancora le tre del primo settembre, quando nella struttura è scattato l'allarme: un detenuto è riuscito a salire sul tetto e da lì a lanciare pietre e altri oggetti in strada.

L'uomo raggiunto dalla cestello gru dei vigili del fuoco si è messo a correre sul cornicione e con un'arma in ferro, che si è procurato rompendo una canna fumaria, ha inziato a prendere a colpi il mezzo dei pompieri. Ci è voluta tutta la professionalità della polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine intervenute per farlo calmare e farlo tornare alla ragione.

In particolare, un ispettore è riuscito a conquistarsi la fiducia del fuggitivo offrendogli prima una bottiglietta d'acque e poi una sigaretta, per accendergliela è andato sul tetto e si è seduto accanto all'uomo per parlargli. Dopo una decina di minuti lo ha convinto a salire sul cestello con lui e a farsi ricoverare.

Corso De Stefanis è stata chiusa dalla polizia locale che ha dirottato i mezzi all'altezza del centro commerciale il Mirto, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia di Stato. Durante la fuga, durata oltre un'ora, dalle finestre del penitenziario gli altri ospiti della struttura hanno gridato parole dì incitamento al detenuto e intonato cori sulla libertà. Accanto, nel parcheggio a tetto della Coop, si è anche radunato un gruppo di anachici che hanno applaudito alle gesta del carcerato.