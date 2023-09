Detenuto sale sul tetto del carcere e lancia oggetti, chiuso corso de Stefanis

E' salito sul tetto del carcere e ha iniziato a lanciare oggetti in strada. Pronto intervento della polizia locale che ha chiuso corso de Stefanis con due pattuglie sul posto che hanno indirizzato gli automobilisti verso la deviazione all'altezza di via del Mirto.

In supporto agli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti anche i carabinieri per gestire la tensione nella struttura. Non è ancora chiaro se l'uomo sia salito sul tetto per protesta o in seguito a una crisi psichica.

Notizia in aggiornamento.