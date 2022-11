VIDEO | Cinghiali sul campo da calcio, "scaldiamoci e poi partitella"

Cinghiali in campo a San Desiderio. Non si tratta di una nuova squadra, i cui giocatori sono stati soprannominati 'cinghiali', ma di ungulati veri e propri.

Il video è stato girato nella serata di lunedì 14 novembre dal gestore della locale fattoria didattica, che l'ha postato sui social, accompagnato da queste righe:

"È un grande piacere comunicarvi che la Fattoria il Ciliegio ha deciso di sponsorizzare una nuova squadra locale di giovani emergenti. Perché è importante educare anche attraverso lo sport. Godetevi le immagini del primo allenamento, svoltosi ieri sera".

Ironia a parte queste immagini riportano alla ribalta il problema dei cinghiali in città. In questo caso sono riusciti a entrare sul terreno di gioco, segno che la rete che lo delimita presenta delle falle, che dovranno essere riparate per evitare che i cinghiali provochino danni al campo.