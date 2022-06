VIDEO | Recuperati due dipinti rubati: "I maggiori furti di opere d'arte avvengono nei luoghi di culto"

I carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Genova hanno recuperato due preziosi dipinti che erano stati trafugati nel 2000 dalla Badia di Santa Maria a Vigesimo in Barberino del Mugello, località in provincia di Firenze. Fondamentale per il ritrovamento le attività quotidiane di monitoraggio delle vendite online di beni culturali, in particolare del catalogo di una casa d’aste genovese. Le due opere, raffiguranti 'San Giovanni Battista' e 'Santa Caterina' sono state recuperate nel dicembre del 2019 e sono ora pronte per tornare nel Mugello, per essere restituite al culto e alla fede popolare.

