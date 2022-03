VIDEO | Briatore intrappolato in coda sulla A10: "Autostrada gestita da gente incapace"

"È da 40 minuti che siamo bloccati sull'autostrada vicino a Savona, è uno scandalo, è uno schifo. Pensate se succedesse qualcosa a qualcuno, sta male e muore": è così che inizia lo sfogo di Flavio Briatore pubblicato in video sul suo profilo Instagram in cui denuncia di aver impiegato sei ore in auto da Monaco a Milano.

L'imprenditore, bloccato nel traffico sulla A10 in Liguria, ha affidato le sue impressioni ai social chiedendo ai vertici di Aspi di fare loro, per primi, un viaggio in autostrada: "Così capiscono che c***o stanno gestendo, ma devono vedere. Quando c'è un problema in azienda io vado e ci metto le mani dentro, loro non mettono le mani dentro, è due anni e mezzo che è così, lavori in corso non se ne vedono, anzi ho visto un signore con la divisa, un pennello e un secchiello di vernice e non credo sia lui a risolvere i problemi".

E ancora: ”È uno scandalo, l'autostrada è gestita da gente incapace perché non è possibile chiudere tutto, devono chiudere in base all'avanzamento dei lavori. Non puoi tenere la gente 5-6 ore in fila. È una roba scandalosa".

Briatore ha infine nuovamente ancora i vertici di Aspi - l'amministratore delegato Roberto Tomasi e il presidente Giuliano Mari - ad attraversare l'infrastruttura: "Prendetevi una macchina tutti e due, la benzina la pago io se avete problemi e venite a vedere. E fate pagare anche il biglietto, è una follia, incapaci".

Solo nel tratto tra Savona e Arenzano, oggi, le auto hanno impiegato 73 minuti contro i 20 con la strada libera dai cantieri: come percorrere 63 km in più. Tre i chilometri di incolonnamenti anche sulla A12 tra Rapallo e Recco. Le criticità erano già state annunciate e Autostrade ha attivato i cantieri in vista della chiusura nel periodo tra Pasqua e l'8 maggio. La decisione è stata condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e istituzioni territoriali.

